Stiefingtalderby: Ragnitz gewinnt gegen Allerheiligen und freut sich über den ersten Sieg

Details Samstag, 02. September 2023 01:23

Das Auswärtsspiel brachte für die Zweitvertretung von USV Allerheiligen/W. keinen einzigen Punkt – USV Ragnitz gewann die Partie mit 2:1 und bleibt die Nummer eins im Stiefingtal.

Der USV Ragnitz holt im Stiefingtalderby den ersten Saisonsieg

Bis zur 43. Minute passierte nicht viel

Beide Teams gingen von Beginn an voll zur Sache - keine Mannschaft wollte verlieren, nicht nur wegen des Prestiges wegen, sondern vorallem weil die beiden Kontrahenten in den bisher gespielten drei Runden lediglich einen Punkt ergattern konnten. Im Gegensatz zu den beiden letzten Spielen war das Wetter optimal; warm, aber nicht heiß. So kamen die Spielpartner daher rasch auf Betriebstemperatur.

Die Hausherren erlitten in der sechsten Minute einen Schock - Abwehrhüne Kevin Toth musste wegen einer Verletzung raus. Während die talentierten Junggallier eher die feinere Klinge bevorzugten, aber trotzdem im ersten Spielabschnitt keine Chancen vorfanden, waren die Ragnitzer eher bemüht, so rasch als möglich zum Abschluß zu kommen. Mehr als eine nennenswerte Chance war aber auch nicht drinnen - diese passierte in der 11. Minute: Nach einem perfekten Lochpaß steuerte Kliton Stavri Bozgo über halblinks solo auf den Tormann zu, schoß diesen aber nur an (11.).

Kurz vor dem Pausenpfiff ging dann aber die Post ab und es klingelte zweimal im Kasten: In MInute 43 schickte Domen Lah seinen Kollegen Marko Ferk in die Gasse und letzter überraschte mit einem Gurkerl den ASV-Goalie und traf zur 1:0 Führung. Nur zwei Minuten später eröffnete Maximillian Krobath einen Spielzug nach vorne - Bozgo flankte zur Mitte und Jan Elsnik köpfte die Kugel an die Querlatte. Geistesgegenwärtig übernahm er den Nachschuss Volley und wuchtete den Ball ins Tor zum 2:0. Mit dieser komfortablen Zwischenführung aus Sicht der Hausherren ging es in die Kabinen.

Auch der zweite Durchgang blieb unspektakulär

In der zweiten Hälfte war Ragnitz erpicht, den Sack vorzeitig zuzumachen, dies wollte aber nicht gelangen. Nach einer vergebenen Aktion von Bozgo - sein Schuss verfehlte das Gehäuse nur knapp - verkürzten die Gäste im Gegenzug auf 1:2. Markus Resch dribbelte sich durch und setzte das Spielgerät mit einem Flachschuss in den rechten unteren Torbereich (59.).

Das Spiel wurde jetzt wieder interessanter und sogar noch spannend, jedoch war keines der beiden Teams in der Lage noch einen Treffer zu erzielen - Chancen wären auf beiden Seiten vorhanden gewesen. Am Ende sicherte sich der USV Glasmetall Temmel Ragnitz einen 2:1 Heimsieg.

Wie gehts mit den Teams weiter?

USV Ragnitz machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang elf. Ragnitz hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt und zwei Niederlagen kassiert.

USV Allerheiligen/W. II findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Vier Spiele und noch kein Sieg: USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. USV Allerheiligen/W. II holte auswärts bisher nur einen Zähler.

Kommende Woche tritt USV Ragnitz bei USV Wundara Wies an (Freitag, 19:00 Uhr), einen Tag später genießt USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II Heimrecht gegen SV Flavia Solva.

Allerheiligen-Goalie Christoph Wallner versuchte sich als Dribblanski

Stimme um Spiel:

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Lange Zeit spürte man beiden doch etwas verunsicherten Mannschaften die Nervosität an, doch ein unglaublicher Doppelpack entschied diese durchschnittliche Partie zu Gunsten unserer Ragnitzer. Bis auf wenige Phasen waren die Gäste zum Glück zu wenig durchschlagskräftig, um weitere Treffer zu erzielen. Wir freuen uns jedoch irrsinnig über diesen ersten Sieg gegen die zweifellos sehr talentierten Jungkicker aus Allerheiligen. Die beiden nächsten Spiele absolviert unser Team auswärts. Zuerst bittet uns der Aufsteiger – der SV Wies – zum heissen Tanz. Mal sehen, ob wir da eine Chance haben!"

Unterliga West: USV Ragnitz – USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II, 2:1 (2:0)

59 Markus Resch 2:1

45 Jan Elsnik 2:0

43 Marko Ferk 1:0

Aufstellungen:

USV glasmetall Temmel Ragnitz: Nino Mihelak - Maximilian Krobath, Kevin Toth, Marko Kramberger, Primoz Jus - Domen Lah, Marko Ferk, DI Herolind Osaj (K), Klemen Lah - Kliton Stavri Bozgo, Jan Elsnik



Ersatzspieler: Urh Grabnar, Sandro Kurzmann, Denis Fras, David Masten, Jan Martin Prattl



Trainer: Kliton Bozgo

Usv Stein Reinisch Allerheiligen/W. II: Christoph Wallner - Jakob Obenaus (K), Lukas Rabel, Nino Emanuel Hartweger, Felix Pegam - Mark Ferlic, Tiziano Klamler, Anto Jelec - Rok Sirk, Markus Resch, Fabijan Palic



Ersatzspieler: Philipp Zentner, Samuel Fruhmann, Emil Cavkic, Felix Peinhart



Trainer: Oliver Scheucher , BEd

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (Galerie)

