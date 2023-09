Toller Auftritt in Hälfte zwei: Flavia Solva gewinnt das Derby gegen Gralla

Details Samstag, 02. September 2023 11:43

Ein tolles Derby wurde den 600 Besuchern am vergangenen Freitag geboten. Der SV Flavia Solva empfing den SV Gralla. Die Gäste hatten mit 0:2 das Nachsehen und kassierten damit die erste Saisonniederlage.

600 Besucher sorgten für eine hervorragende Stimmung

In der ersten Halbzeit war das Spiel komplett offen, beide Mannschaften hätten in Führung gehen können, Gralla war in diesem Spielabschnitt sogar besser und traf einmal nur die Stange. Nach den ersten 45 Minuten ging es für SV Flavia Solva und SV RB Pichler Bau Gralla ohne Torerfolg in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang bewies Flavia-Coach Udo Kleindienst wieder einmal eine gute Hand bei Wechseln. Er brachte Matija Rozman für Lukas Überbacher und Alexander Hesse für Leandro Rabensteiner gleich zu Beginn und diese Veränderung machte sich bezahlt. Flavia wurde jetzt immer stärker, agierte immer druckvoller und war vor allem viel mutiger als in Hälfte 1. Die Römer produzierten Möglichkeit für Möglichkeit, trafen einmal nur die Stange.

Ein Doppelwechsel zur Halbzeit brachte die Wende

Dominik Wurzinger zeigte in der 63. Minuten seinen letzten Willen und brach für Flavia Solva den Bann. Der Mittelfeldspieler markierte in der 63. Minute die Führung und ließ die stimmgewaltigen Flavia-Fans zum ersten mal jubeln. Wenige Minuten vor dem Schlusspfiff stellte Ivan Grabovac - aufgrund von Personalnot vom Innenverteidiger zum Stürmer umfunktioniert - den Stand von 2:0 für die Heimmannschaft her (90.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug SV Flavia Solva SV Gralla 2:0.

In dieser Saison sammelte Flavia Solva bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen. Mit diesem Sieg zog SV Flavia Solva an Gralla vorbei auf Platz vier. Die Gäste fielen auf die siebte Tabellenposition.

Am kommenden Samstag tritt Flavia Solva bei der Zweitvertretung von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. an, während SV RB Pichler Bau Gralla einen Tag zuvor UFC TEAM Strommer Söding empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Udo Kleindienst, Trainer Flavia:

"Die erste Hälfte war ausgeglichen. Dort wäre sogar ein Rückstand in Frage gekommen. Im zweiten Spielabschnitt hat die Mannschaft große Moral bewiesen und sich Chance um Chance erarbeitet. Ich war mit dem Auftritt in den zweiten 45 MInuten sehr zufrieden. Das war ein Beweis, dass die Mannschaft lebt."

Heinz Thonhofer, Trainer Gralla:

"Flavia hat über die gesamten 90 Minuten gut gespielt und verdient gewinnten. Unser Torhüter hat uns vor einer höheren Niederlage bewahrt. Der Gegner war griffiger und giftiger. Unsere Ansprüche sind anders, als die der Gegner. Natürlich wäre ein Punktegewinn schön gewesen, leider war er nicht drin."

Unterliga West: SV Flavia Solva – SV RB Pichler Bau Gralla, 2:0 (0:0)

90 Ivan Grabovac 2:0

63 Dominik Wurzinger 1:0

Aufstellungen:

SV Holler Tore Flavia Solva: Aljaz Pungartnik, Gregor Stavbar, Daniel Geissler, Roman Lorenz, Nemanja Boljanovic, Sandro Mally (K), Leandro Rabensteiner, Dominik Wurzinger, Niklas Deutschmann, Ivan Grabovac, Lukas Überbacher



Ersatzspieler: Mathias Johs, Niklas Käfer, Alexander Hesse, Matija Rozman, Fabian Pucher, Nico Fuchs



Trainer: Udo Kleindienst

SV RB Pichler Bau Gralla: Adnan Adilovic - Niko Klaric-Guner, Patrick Brückler, Marijan Mestrovic, Felix Heinz Haring, Jan Ljubec - Matic Ficko, Gian-Carlo Feiertag, Florijan Jezovita - Dominik Nöst (K), Jernej Leskovar



Ersatzspieler: Christian Ladinig, Lukas Walter, Mathias Pratter , BEd, Philip Schleicher, Nejc Podlesnik, Daniel Sekularac



Trainer: Heinz Thonhofer

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland

