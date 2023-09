Hektische Partie: 101 Minuten gespielt - Zwei Ausschlüsse und zwei Tore in der Nachspielzeit

Details Samstag, 30. September 2023 11:26

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen USV Wundara Wies und SV Grapos Lannach an diesem achten Spieltag. USV Wies wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Die Schlussphase hatte es in sich: Dort sahen die Besucher noch zwei Ausschlüsse und zwei Treffer.

Der USV Wies gewinnt auch gegen den SV Lannach

Zerfahrene und hektische Partie

In den ersten 45 Minuten waren die Hausherren die klar bessere Mannschaft und trafen einmal nur die Latte (Daniel Fischer). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Im zweiten Durchgang wurde den 200 Besuchern dann ein sehr heisses und hektisches Spiel geboten. In Minute 47 düpierte Nik Fasvald am 16er zwei Gegenspieler und zog anschließend ab. Lannach-Keeper Patrick Laibacher konnte diesen nur nach vorne abwehren und Roman Bezjak zur 0:1 Führung seiner Mannschaft ab.

Dem Spiel fehlte es jetzt etwas an Struktur - es wurde immer hektischer - beide Mannschaften kamen zu Halbchancen. In Minute 85 wurde der Lannacher Matej Filipovic nach einem Tumult wegen einer Tätlichkeit vom Platz gestellt und verpasste den Schlussakt. Jetzt gingen die Wogen hoch - Schiedsrichter Alfred Amtman hatte seine liebe Mühe die Begegnung wieder unter Kontrolle zu bekommen. Kurz vor Schluss traf David Kasnik nach einem Konter für USV Wies (95.) zum 0:2. Die Zuschauer waren jetzt kaum mehr zu bändigen - ein Fan stieß beim Jubeln einen anderen an - die Ordner hatten die Situation aber sofort im Griff und die beiden Fans waren danach wieder gut miteinander.

Heisse Schlussphase

In der Nachspielzeit setzte der SV Lannach noch einmal alles auf eine Karte. Nach einem weiten Abschlag des Torhüters - der Ball wurde noch verlängert - gelangte das Spielgerät zu Igor Tkalcic und er erzielte den Anschlusstreffer für SV Grapos Lannach. Gleich danach wurde der Wieser Roman Bezjak wegen einer Unsportlichkeit mit der Ampelkarte vom Platz gestellt - auch diese Entscheidung sorgte bei den Wiesern für Kopfschütteln - denn der beste Spieler der Wieser fehlt jetzt im nächsten Spiel gegen den 1. FC Leibnitz. Schlussendlich schlug USV Wundara Wies den Gastgeber auswärts und feierte den zweiten Sieg in Serie.

Für SV Lannach gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Trotz der Niederlage belegt SV Grapos Lannach weiterhin den neunten Tabellenplatz. Der Angriff ist bei SV Lannach die Problemzone. Nur sieben Treffer erzielte SV Grapos Lannach bislang. Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat SV Lannach momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war SV Grapos Lannach in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Im Tableau hatte der Sieg von USV Wies keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz fünf. Die Gäste sind noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile drei Siege und fünf Unentschieden zu Buche. USV Wundara Wies erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Als Nächstes steht für SV Lannach eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:00 Uhr) geht es gegen USV Ragnitz. USV Wies tritt bereits einen Tag vorher gegen 1. FC Leibnitz an.

Stimme zum Spiel:

Walter Müller, Obmann Stv. Lannach:

"Der Schiedsrichter war eigentlich nicht so schlecht, die Hektik war mit Sicherheit dem Zeitspiel der Gegner geschuldet. Er hat dann aber dafür zehn Minuten nachspielen lassen. Wenn man ein Spiel gewinnen will, dann muss man Tore schießen!"

Markus Rosenberger, Trainer Wies:

"Das war heute ein emotionaler Sieg. Lannach war in der ersten Hälfte stärker, kompakter und bissiger als wir. In der zweiten Halbzeit sind wir viel besser aus der Kabine gekommen und haben uns den Dreier dann erarbeitet. Heute ist mal ein Teil des Glückes zurückgekommen und wir haben gewonnen, obwohl Lannach sehr stark war und sich wahrscheinlich einen Punkt verdient hätte. Meine Mannschaft ist ein wahres Mentalitätsmonster!"

Unterliga West: SV Grapos Lannach – USV Wundara Wies, 1:2 (0:0)

99 Igor Tkalcic 1:2

95 David Kasnik 0:2

47 Roman Bezjak 0:1

Aufstellungen:

SV Grapos Lannach: Patrick Laibacher - Matej Filipovic, Daniel Fischer, Ensar Konjic - Felix Schaffer, Johannes Ofner, MA Bernd Hold (K), Anton Peric - Benjamin Teuschler, Andraz Fridrih, Igor Tkalcic



Ersatzspieler: Mario Müller, Matthias Hofer, Kelvinas Bieksa, Leon Bytyqi, Michael Rappel, Miha Simonic



Trainer: Hannes Reinmayr

Wies: Grega Kusar - David Kasnik, Thomas Freigassner (K), Christian Binder, Kenan Turudija, Daniel Freigassner - Robert Freigassner, Roman Bezjak, Jürgen Knappitsch - Nik Fasvald, Thomas Koch



Ersatzspieler: Gregor Fink, Tadej Vidmajer, Stefan Kladnik, Simon Klug, Michael Theisl, Jakob Rumpf



Trainer: Markus Rosenberger

by ReD

Foto: USV Wies

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.