Grubisic nach der Niederlage gegen Ligist: "Wenn wir spielen ist immer ein Spektakel - diesmal hatte der Gegner das bessere Spektakel!"

Details Mittwoch, 08. Mai 2024 21:34

In den bisherigen 19 Aufeinandertreffen zwischen dem SV Bad Schwanberg und dem FC HG Haustechnik Ligist sind durchschnittlich 1,39 Tore pro Spiel gefallen. Diese Begegnung war diesbezüglich eine Ausnahme - denn insgesamt neunmal mussten die beiden Torhüter hinter sich greifen. Am Ende konnten die Gäste jubeln: Die Elf von Spielertrainer Jürgen Hiden besiegte die Mannschaft von Taktikfuchs Jerko Grubisic mit 6:3 (Spielbericht). Wir haben die Stimmen zum Spiel...

Der FC Ligist feierte einen fulminanten Auswärtssieg

Statements

Jerko Grubisic, Trainer Bad Schwanberg:

"Bei unseren Spielen gibt es immer ein Spektakel in letzter Zeit. Heute waren es aber die Gegner, die das bessere Spektakel ablieferten. Die erste halbe Stunde haben wir sehr druckvoll gespielt, sind auch 2:0 in Führung gegangen. Danach war irgendwo der Wurm drin - plötzlich war Ligist mit 4:2 vorne. Dann sind wir auf 3:4 rangekommen und genau in dieser Phase hat der Schiedsrichter leider einen klaren Elfmeter an uns nicht sehen können - das war großes Pech für uns. Zum Schluss haben wir dann aufgemacht - Gratulation an Ligist - sie haben verdient gewonnen!"

Jürgen Hiden, Trainer FC Ligist:

"Das war ein hochverdienter Sieg, auf den wir lange gewartet haben. Beide haben mit offenem Visier gespielt. Aufgrund der vielen hochkarätigen Torchancen, die wir uns erspielt haben, haben wir hochverdient gewonnen."

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.