Torflut in Bad Schwanberg! FC Ligist findet eindrucksvoll aus der Krise

In der 22. Runde der Unterliga West kam es in der Begegnung zwischen dem SV Bad Schwanberg und dem FC Ligist zum Aufeinandertreffen zwischen dem Fünftplatzierten und dem Tabellensiebenten. Nach zwei 3:3-Unentschieden in Folge trafen die Hausherren auch am Mittwochabend drei Mal ins Schwarze, gingen im Anton Koch Stadion Hollenegg aber leer aus und mussten nach vier Partien ohne Niederlage den Platz erstmals wieder als Verlierer verlassen. Die Kicker aus Ligist hingegen fanden nach vier Pleiten in den letzten fünf Spielen mit einem eindrucksvollen 6:3-Sieg aus der Krise und fuhren im Frühjahr den zweiten "Dreier" ein.

Hausherren mit Start nach Maß

Der SV startete kraftvoll ins Spiel und schien die Kontrolle zu übernehmen, als Christian Prattes-Kluge in der 19. Minute mit einem spektakulären Volley das 1:0 erzielte. Seine technische Brillanz wurde nur 11 Minuten später erneut unter Beweis gestellt, als Prattes-Kluge nach einer Ecke mit einem Kopfball das 2:0 markierte. Doch die Freude währte nicht lange, denn Ligist zeigte Resilienz. Barnabas Vecsey nutzte einen Defensivfehler der Gastgeber in der 40. Minute und brachte seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss ins Spiel zurück. Der erste Durchgang endete schließlich mit einem weiteren Tor von Matthias Repic, der in der 45. Minute einen fragwürdigen Elfmeter souverän zum 2:2-Halbzeitstand verwandelte.

Ligist dreht auf und dominiert

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag von Jürgen Hiden, der in der 51. Minute das Spiel mit einem Traumtor zum 2:3 drehte. Nur zwei Minuten später erweiterte Repic die Führung der Gäste auf 2:4, nachdem er von Jürgen Hiden ideal bedient wurde und den Ball gekonnt im Netz unterbrachte. Der SV Bad Schwanberg schien kurzzeitig zurückzukommen, als Elias Veit in der 57. Minute nach einem Eckball zum 3:4 traf. Die Hoffnung der Heimmannschaft wurde jedoch schnell zunichtegemacht, als Luca Starchl in der 75. Minute mit einem kraftvollen Innenstangenschuss das 3:5 erzielte. Repic setzte mit seinem dritten Tor des Abends in der 81. Minute den Schlusspunkt zum 3:6.

Trotz eines vielversprechenden Starts und einer frühen Führung gelang es dem SV Bad Schwanberg nicht, das Spiel zu kontrollieren. Die Gäste aus Ligist bewiesen hingegen eine beeindruckende Schlagfertigkeit und Effizienz im Abschluss. Mit insgesamt sechs Toren zeigten sie eine herausragende Offensivleistung, die das Publikum begeisterte und letztlich zu einem verdienten Sieg führte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Phillip Gedl erstellt.

