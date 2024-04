SV Schwechat bezwingt SV Donau bei Torfestival

Details Sonntag, 07. April 2024 16:25

In der 20. Runde der Wiener Stadtliga war die Mannschaft vom SV Donau zu Gast beim SV Schwechat. Nachdem sich beide Mannschaften in der Hinrunde mit einem 2:2 Unentschieden zufrieden geben mussten, wollen beide Teams heute drei Punkte einfahren. Für die Gäste vom SV Donau wäre es wichtig, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren und weitere drei Punkte einfahren zu können. Die Schwechater mussten sich letzte Woche im Cup gegen Sportunion Mauer nach Verlängerung und 3:1 Führung doch geschlagen geben, nehmen allerdings den Schwung aus der starken Partie sowohl im Cup gegen Mauer als auch in der Liga gegen Red Star Penzing mit. Für den SV Schwechat wären Punkte wichtig, um nicht zu nah an die Abstiegszone zu kommen und einen kleinen Polster zu haben.

Den Sieg erkämpft

"Grundsätzlich kann man schon sagen, dass es ein verdienter Sieg war und wir über einen großen Zeitraum die bessere Mannschaft waren", erklärte Trainer Thomas Slawik. "Das erste Gegentor hat uns wachgerütteln und von diesem Zeitpunkt an konnten wir dem Gegner unser Spiel aufzwingen. Vor der Pause zu einem wichtigen Zeitpunkt konnten wir noch das 1:1 erzielen und den Schwung dann in die zweite Halbzeit mitnehmen", fügte Slawik hinzu. "Nach ein paar guten Chancen zur Führung konnten wir Minute 60 mit 2:1 in Führung gehen. Die Euphorie war danach etwas zu groß und die Mannschaft von Donau bestrafte und eiskalt fünf Minuten später. Nach dem Ausgleich war die Partie sehr ausgeglichen und beide Mannschaften kamen zu ihren Chancen. Wir erarbeiteten uns ebenso Chancen und konnten erneut in Führung gehen und die drei Punkte fixieren", erklärte Trainer Slawik. "Nächste Woche gegen Slovan wird natürlich auch nicht leicht, jedoch werden wir alles geben, um auch hier zu punkten.

Torfestival nach wildem Hin und Her

Früh in der Partie konnten die Gäste das Spiel bestimmen und belohnten sich sogar in der elften Spielminute mit dem 1:0. Daraufhin waren die Hausherren mehr am Drücker und konnten kurz vor der Pause das 1:1 erzielen und mit breiter Brust in Halbzeit zwei starten. Nach dem Seitenwechsel waren die Schwechater die spielbestimmende Mannschaft und so konnte in Minute 61 Dominik Pessl das 2:1 für die Hausherren erzielen. Die Schwechater wurden jedoch fünf Minuten später eiskalt erwischt, als der Joker Emir Dzinic das 2:2 erzielte und alles wieder auf null stellte. Die Schwechater wollen jedoch als Gewinner vom Plartz gehen und so war es erneut Shahumran Afzali der die Schwechater zum 3:2 Erfolgt schoss. Im Großen und Ganzen ein verdienter Sieg für die Hausherren und wichtige drei Punkte in der Meisterschaft.

SV Schwechat: Haydar Bayram, Marvin Puschner, Denis Spahic, Niklas Roth, Nikola Djordjevic, Mario Töpel, Shahumran Afzali, Dominik Pessl, Manuel Freundorfer, Brian Brem, Eric Auss (K)



Ersatzspieler: Benjamin Daxner, Emilio Iljas Kaya, Diego Darazs, Christopher Gschwent, Aleksandar Radosavljevic, Manuel Bauer



Trainer: Thomas Slawik

SV Donau: Anthony Alozie, Tobias Peter, Vedad Cosic, Hussein Bazzi (K), Eddi Jusic, Marko Popovic, Marko Nikolic, Faruk Aktura, Furkan Sezen, Denis Jetishi, Aleksandar Cvetkovic



Ersatzspieler: Semin Delic, Emre Avci, Jakov Borna Zaja, Danis Dzukic, Emir Dzinic, Philipp Straube



Trainer: Nermin Jusic

