Olbendorf schoss Tabellenführer Schlaining mit 4:0 vom Platz

Details Montag, 16. August 2021 09:06

Die punktelosen Olbendorfer erwarteten den Tabellenführer aus Schlaining zum Meisterschaftsspiel in der II. Liga Süd, der auch in dieser Saison mit Neo-Trainer Halwachs bislang überzeugen konnte und wahrscheinlich die drei Punkte auf die Heimreise mitnehmen wird. Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt, die Hausherren überraschten mit einer sehr guten kompakten Leistung und schickten den Tabellenführer mit einer 4:0 Packung auf den Heimweg.

Die Hausherren dominierten das Spiel von Beginn an

Die Zuschauer trauten ihrer Augen nicht, wie forsch und selbstbewusst die Einheimischen auftraten und die Gäste nicht ins Spiel kommen ließen. Die Folge waren gute Torchancen von Antun Strjacki, Flamur Muleci und Dominik Unger, die allesamt vergeben wurden. Dafür war das 1:0 für die Hausherren ein Geniestreich von Antun Strjacki, der den Ball aus ca. 40 Metern über den zu weit vor dem Tor stehenden Goalie der Gäste lupfte. Von den Gästen war in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen, so dass mit der knappen 1:0 Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Olbendorf blieb weiter effizienter

Auch in der zweiten Spielhälfte nutzen die Einheimischen ihre vorhandenen Torchancen voll aus, eine Standardsituation ausgeführt von Flamur Muleci und Dominik Unger ballert in der 52. Minute das Leder unter die Latte zur 2:0 Führung. Die Gäste versuchten in der Offensive ihr Heil, aber das nutzten die Hausherren zum Konterfußball. Zwischenzeitlich nahm Trainer Sandor Homonnai zwei Einwechselungen vor, bevor es in der 74. Minute abermals im Kasten der Gäste klingelte, eine zielgenaue Flanke vom eingewechselten Robert Tuider auf Flamur Muleci und der vollendet mit dem Kopf zur 3:0 Führung. Aber die Hausherren hatten noch nicht genug, Dominik Unger passte zu Flamur Muleci und der ließ es sich nicht nehmen, in der 85. Minute den 4:0 Endstand zu fixieren.

Sandor Homonnai, Trainer SV Olbendorf

„Wir haben in den ersten beiden Runden die Auswärtsspiele jeweils unglücklich knapp verloren, heute hat sich die Mannschaft den Frust von der Seele geschossen. Der Sieg war verdient, auch in dieser Höhe, wir haben von Beginn an Druck gemacht und einige Torchancen herausgespielt und es war nur eine Frage der Zeit, bis meine Spieler auch treffen werden.“

Die Besten: Robert Glatz (V), Thomas Nebl (M), beide Olbendorf

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!