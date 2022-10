Szanto-Hattrick: Rechnitz siegt in Eberau

Details Montag, 17. Oktober 2022 08:45

In der 13. Runde der II. Liga Süd traf der SV Eberau im Meisterschaftsspiel auf den SV-Speedarena Rechnitz. Größer konnten die Gegensätze nicht sein, die Gäste hatten ihre beiden letzten Begegnungen gewonnen, die Hausherren hingegen waren seit drei Matches sieglos. Der Erfolgslauf der Gäste setzte sich auch in Eberau fort, dank eines Hattricks von Roland Milan Szanto konnten die Auswärtigen einen 4:1-Sieg mit auf die Heimreise nehmen.

Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier

Beide Mannschaften begannen mit einem ansehnlichen Offensivfußball, wobei die Auswärtigen eine leichte Feldüberlegenheit erspielen konnten. In der 17. Minute konnten die Rechnitzer Anhänger den ersten Treffer bejubeln: Nach einem Corner kam eine Kopfballverlängerung zu Roland Milan Szanto, der nicht lange fackelte und das Leder volley ins Kreuzeck des Gehäuses der Einheimischen drosch – ein sehenswerter Treffer der Kategorie „Tor des Monats“. Nur sieben Minuten später kam dann die Antwort der Gastgeber: Nach einem Eckball war es Márk Abért, der das Leder im Kasten der Auswärtigen zum 1:1-Ausgleich versenkte. Die Auswärtigen zeigten sich nicht geschockt und antworteten ihrerseits mit dem 2:1, als Roland Milan Szanto frei stehend im Strafraum der Hausherren das Spielgerät im Tor unterbrachte. Die Einheimischen hatten auch ein paar gute Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht nutzen. Mit der knappen 2:1-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Zwei weitere Tore der Gäste

In der zweiten Halbzeit setzte sich der Offensivfußball der Auswärtigen fort. In der 51. Minute startete die Banfalvi-Truppe einen Angriff auf der rechten Seite, eine Zuckerflanke von Daniel Gottfried erreichte Roland Milan Szanto und der erzielte mit seinem dritten Treffer die 3:1-Führung. Nach diesem Treffer kamen die Hausherren besser in Fahrt und hatten einige gefährliche Vorstöße, die aber zu keinem Treffer führten. Nach der künstlerischen Pause von 30 Minuten nahmen die Gäste wieder Fahrt auf, in der 81. Minute fixierte Florian Kurtz mit einer unhaltbaren Bogenlampe den 4:1-Endstand.

Stimme zum Spiel

Josef Wallner, Sektionsleiter SV-Speedarena Rechnitz:

„Der Schlüssel zum Erfolg war, dass wir unsere Torchancen effizient genutzt haben. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden. Wir können den dritten Sieg in Serie bejubeln.“