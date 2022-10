SpG Edelserpentin dank Mucolli voll im Geschäft

Details Dienstag, 18. Oktober 2022 21:59

Die II.Liga Süd rückt näher zusammen! Die SpG Edelserpentin erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den SV Neuberg und rutschte den Miniausrutscher von . Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von der SpG Edelserpentin. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Im ersten Durchgang mischten die Edelserpentiner bereits kräftig mit, doch Neuberg hielt lange Zeit hinten richtig gut mit, doch gegen Ende des ersten Durchgangs war es dann soweit. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Endrit Mucolli mit dem 1:0 für die Gäste zur Stelle (40.). Die SpG Edelserpentin hatte so zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Mucolli überragend

Im zweiten Durchgang gingen die Festspiele des Stürmers dann weiter, doch zuerst schlugen die Neuberger retour. In der 60. Minute brachte Ivan Hajdic den Ball im Netz von Edelserpentin unter. Doch die Antwort des Favoriten ließ nicht lange auf sich warten, denn die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Mucolli schnürte einen Doppelpack (76./85.), sodass die SpG Edelserpentin fortan mit 3:1 führte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Kirill Zolta Lakatos für einen Treffer sorgte (93.). Letzten Endes ging so die SpG Edelserpentin im Duell mit Neuberg als Sieger hervor. Nach dem klaren Erfolg über Neuberg festigt Edelserpentin den zweiten Tabellenplatz. Mit nur elf Gegentoren stellt Edelserpentin auch die sicherste Abwehr der Liga. Am nächsten Samstag reist der SV Neuberg zum SV Heiligenkreuz, zeitgleich empfängt die SpG Edelserpentin den ASK Jabing.

"Ich muss Endrit Mucolli in einer guten Mannschaftsleistung heute einfach vorheben, dass war ganz stark", so Edelserpentins Obmann Konrad Renner.

II. Liga Süd: SV Marsch Neuberg – SpG Edelserpentin, 1:4 (0:1)

93 Kirill Zolta Lakatos 1:4

85 Endrit Mucolli 1:3

76 Endrit Mucolli 1:2

60 Ivan Hajdic 1:1

40 Endrit Mucolli 0:1