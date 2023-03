Jennersdorf feiert souveränen Heimerfolg über Stegersbuch zum Frühjahrs-Start

Details Montag, 06. März 2023 17:07

Drei Punkte gingen am Samstag zum Frühjahrs-Start aufs Konto von UFC Jennersdorf, setzt man sich vor eigenem Publikum mit 3:1 gegen den SV Stegersbach durch. Vor dem Match war man anfangs von ausgeglichenen Kräfteverhältnissen ausgegangen, zumal es ein Duell zweier Tabellennachbarn darstellte. Nach 90 Minuten hatte diesmal schließlich Jennersdorf die Nase vorn. Das Hinspiel war mit einer herben 0:4-Abreibung aus Sicht der Jennersdorfer zu Ende gegangen.

Jennersdorf mit der Führung zum idealen Zeitpunkt

Im ersten Durchgang hatte UFC Jennersdorf etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine, welcher allerdings erst dank eines Elfmeters in der Nachspielzeit durch Stefan Deutsch sichergestellt wurde (45+3.). Nico Boandl erhöhte den Vorsprung von UFC Lumitech Jennersdorf nach dem Seitenwechsel auf 2:0, ehe György Vass mit einem Elfmetertor (82.) in der Schlussphase nochmals für Spannung sorgte. Lange wehrte die Hoffnung der Gäste aber nicht, besorgte Philipp Mrazek (86.) den 3:1-Endstand.

UFC Jennersdorf verbuchte damit bis hierhin insgesamt sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen - agiert überdies seit fünf Runden ungeschlagen. Sechs Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Stegersbach derzeit vorzuweisen.

Jennersdorf setzte sich mit diesem Sieg von SV Stegersbach ab und nimmt nun mit 25 Punkten den neunten Rang ein, während die Gäste weiterhin 21 Zähler auf dem Konto haben und den zehnten Tabellenplatz innehaben.

UFC Jennersdorf erwartet am Samstag ASKÖ Schlaining. Stegersbach hat nächste Woche SV Mühlgraben zu Gast.

II. Liga Süd: UFC Lumitech Jennersdorf – SV Stegersbach, 3:1 (1:0)

86 Philipp Mrazek 3:1

82 Gyoergy Vass 2:1

72 Nico Boandl 2:0

48 Stefan Deutsch 1:0

