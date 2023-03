Kukmirn gewinnt in Jabing trotz anfänglichem Rückstand

Details Montag, 06. März 2023 17:25

Für ASK Jabing gab es in der Partie gegen Kukmirn zum Start in die Frühjahrs-Saison, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Dabei waren die Hausherren gar in Frührung gegangen, doch ließen sich die Gäste davon nicht beirren und geigten vor allem nach dem Seitenwechsel auf. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das Kukmirn am Ende mit 5:4 gewonnen hatte.

Blitzstart von Jabing reicht nicht für Zählbares

Jabing erwischte einen idealen Start ins Spiel und ging durch Dominik Farkas (5.) prompt mit der ersten Möglichkeit in Führung - 1:0. Als alles schon an eine Pausenführung glaubte, gelang Robin Bleyer tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Ausgleichstreffer, der den Gästen sichtlich Aufwind verschaffte. Matthias Scholz sorgt in Minute 48 für den Turnaround - 1:2. Trotz der gelb/roten Karte gegen Andrija Galic ließen sich die Kukmirner nicht beirren und stellt in Minute 74 in Person von Robin Bleyer die Weichen klar auf Sieg - 1:3. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Ende aus, sodass der Auftaktsieg ins Jahr 2023 für die Gäste Gewissheit wurde.

Vier Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Jabing derzeit auf dem Konto. Kukmirn bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten. Nach fünf sieglosen Spielen ist SV Kukmirn wieder in der Erfolgsspur.

Kukmirn setzte sich mit diesem Sieg von Jabing ab und belegt nun mit 20 Punkten den elften Rang, während ASK Jabing weiterhin 16 Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Jabing stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) bei SV Heiligenbrunn vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SV Kukmirn ASKÖ Korkisch Rotenturm.

II. Liga Süd: ASK Jabing – SV Kukmirn, 1:3 (1:1)

74 Robin Bleyer 1:3

50 Matthias Scholz 1:2

48 Robin Bleyer 1:1

5 Dominik Farkas 1:0

