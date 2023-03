Großpetersdorf dreht Halbzeitrückstand in Schlaining zu 3:1-Auswärtssieg

Details Montag, 06. März 2023 17:33

Großpetersdorf kam am Samstag zu einem 3:1-Erfolg gegen ASK Schlaining - dies im Zuge des ersten Spieltages nach der Winterpause, Spieltag 16 stand vor der Tür. Die im Tabellenkeller befindlichen Hausherren bleiben damit hinten drinnen, während Großpetersdorf den Anschluss nach vorne wahrt. Im Hinspiel hatte beim Endstand von 2:2 kein Sieger ermittelt werden können.

Halbzeitführung reicht nicht für Zählbares

Das 1:0 in der dritten Minute sorgte für Schlaining durch Ivan Mamic für einen gelungenen Einstand, der in einer ansonsten chancenarmen ersten Spielhälfte gleichzeitig mit dem Pausenstand einherging. Doch prompt nach dem Seitenwechsel geigte Großpetersdorf auf und drehte das Spiel dank der Treffer von Norbert Fueleki (47.) und Robert Hötsch (52.) binnen weniger Minuten - 1:2 der neue Spielstand. Als dann die Hausherren durch die gelb/rote Karte gegen Alex Zsifkovits auch noch in Unterzahl agieren mussten, war das 1:3 durch Norbert Fueleki (75.) mit der Entscheidung einhergehend.

Schlaining hat auch nach der Pleite die 15. Tabellenposition inne und verbuchte insgesamt einen Sieg, sieben Remis und acht Niederlagen. Trotz des Sieges bleibt Großpetersdorf auf Platz acht - sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Am Samstag muss ASKÖ Schlaining bei UFC Lumitech Jennersdorf ran, zeitgleich wird Großpetersdorf von Olbendorf in Empfang genommen.

II. Liga Süd: ASKÖ Schlaining – SV Großpetersdorf, 1:3 (1:0)

75 Norbert Fueleki 1:3

52 Robert Hoetschl 1:2

47 Norbert Fueleki 1:1

3 Ivan Mamic 1:0

