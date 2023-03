Neuberg gewinnt umkämpftes Auftakt-Match gegen Schlusslicht Heiligenbrunn

Details Montag, 06. März 2023 17:40

SV Neuberg und Heiligenbrunn lieferten sich zum Frühjahrs-Start ein spannendes Spiel, welches dank eines 3:2-Endstandes zugunsten der Hausherren das bessere Ende für den Favoriten fand. Heiligenbrunn bleibt trotz ordentlicher Darbietung Tabellenletzter. Im Hinspiel war SV Heiligenbrunn in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt.

Erste Treffer kurz vor und nach dem Seitenwechsel

In einer an sich chancenarmen Spielhälfte roch es lange Zeit nach einem torlosen Gang in die Kabinen. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Ivan Hajdic auf Seiten von SV Marsch Neuberg das 1:0 (40.). Ein Führungstreffer, der nicht lange Bestand hatte, gelang Manuel Marcec (44.) noch vor der Einkehr in die Katakomben der Ausgleichstreffer. 1:1 der Pausenstand. Dieses Gegentor unmittelbar vor dem Seitenwechsel tat Neuberg keinen Gefallen, war es unmittelbar nach Wiederbeginn erneut Manuel Marcec, der die Führung des Schlusslichts sicherstellte (51.). Josip Golubar (56.) glich das Mach aber schnell wieder aus, gelang Neuberg nur wenige Augenblicke später (59.) durch Franko Vikario gar noch das 3:2 - das Match wurde damit ein weiteres Mal gedreht. Bei diesem Stand blieb es letzten Endes auch.

Trotz des Erfolges hält Neuberg bereits bei 41 Gegentreffern, diese sind aus Sicht der Hausherren natürlich zu viel - Liga-Negativ-Rekord. Die Hausherren besseren ihre Bilanz dennoch auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und neun Pleiten. Heiligenbrunn wiederum bleibt vorerst Letzter und wartet nur schon seit 15 Runden auf einen vollen Erfolg.

SV Neuberg tritt am kommenden Sonntag bei SC Grafenschachen an, Heiligenbrunn empfängt am selben Tag ASK Jabing.

II. Liga Süd: SV Marsch Neuberg – SV Heiligenbrunn, 3:2 (1:1)

59 Franko Vikario 3:2

56 Josip Golubar 2:2

51 Manuel Marcec 1:2

44 Manuel Marcec 1:1

40 Ivan Hajdic 1:0

