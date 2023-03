Jennersdorf stellt nach Kantersieg über Schlaining Anschluss an Tabellenspitze her

Details Samstag, 11. März 2023 18:59

UFC Jennersdorf feierte am Samstagnachmittag einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen ASK Schlaining im Zuge der 17. Runde in der II. Liga Süd. Schon nach dem ersten Abschnitt schien die Sache zugunsten der Hausherren entschieden. Jennersdorf gewann auch das Hinspiel knapp mit 1:0.

Vajda leitet mit frühem Doppelschlag das Spektakel ein

Für das 1:0 und 2:0 war ein und derselbe Mann verantwortlich - Jaka Vajda. Der Angreifer der Heim-Elf traf gleich zweimal in der Anfangsphase ins Schwarze (6./20.) und sorgte damit rasch für eine komfortable Jennerdorfer Führung. Philipp Mrazek traf vor 133 Besuchern zum 3:0 (37.) und ließ damit flott klare Verhältnisse Einzug halten. Die Überlegenheit von UFC Jennersdorf spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Florian Herzenjak (56.) und Julian Resch (61.) ließen mit zwei Treffern binnen weniger Minuten den bis dorthin überforderten Gast, der aktuell Vorletzter ist, weiter chancenlos dastehen - 5:0. Niklas Mikovits verkürzte für ASK Schlaining später in der 71. Minute auf 1:5, stellte zumindest den Ehrentreffer sicher. Kurz vor Ultimo war noch Gaber Petric zur Stelle und zeigte sich für das zweite Tor des Gastes verantwortlich (87.). Schlussendlich verbuchte Jennersdorf gegen Schlaining aber einen klaren und allen voran überzeugenden Heimerfolg.

Die drei Zähler katapultierten Jennersdorf in der Tabelle auf Platz vier. 37 Tore – mehr Treffer als UFC Jennersdorf erzielte kein anderes Team der II. Liga Süd. Acht Siege, vier Remis und fünf Niederlagen haben die Hausherren zu Buche stehen, die seit nunmehr sechs Spielen ungeschlagen daherkommen.

Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur einem Sieg und sieben Unentschieden bleiben die Gäste vorerst auf Rang 15 und müssen die bereits dritte Niederlage in Folge einstecken.

Jennersdorf tritt am kommenden Samstag bei SV Mühlgraben in einem wahren Top-Spiel an, ASK Schlaining empfängt am selben Tag Olbendorf.

II. Liga Süd: UFC Lumitech Jennersdorf – ASKÖ Schlaining, 5:2 (3:0)

87 Gaber Petric 5:2

71 Niklas Mikovits 5:1

61 Julian Resch 5:0

56 Florian Herzenjak 4:0

37 Philipp Mrazek 3:0

20 Jaka Vajda 2:0

6 Jaka Vajda 1:0

