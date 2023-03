3:0! SV Stegersbach setzt Erfolgslauf auch gegen ASK Jabing nahtlos fort

Details Samstag, 25. März 2023 09:44

Der SV Stegersbach empfing den ASK Jabing zum Meisterschaftsspiel in der 19. Runde der II. Liga Süd. Die Hausherren hatten keinen guten Start in die Rückrunde, es setzte zwei Pleiten, erst in der vorigen Woche konnte man voll punkten. Bei den Gästen steht im Frühjahr bislang erst ein Punkt auf dem Habenkonto. In einer zeitweise offenen Partie mit Torchancen auf beiden Seiten hatten die Hausherren dank ihrer Effizienz vor dem Tor des Gegners mit dem 3:0 Sieg den besseren Ausgang für sich.

Torchancen auf beiden Seiten

Die ersten 20 Minuten bestanden darin, dass sich beide Mannschaften vorsichtig abgetastet haben. Ein schöner Spielzug in der 24 Minuten brachte dann die 1:0 Führung der Hausherren, als der wieder genesene Filip Jovicevic von Lukas Faulend gut in Szene gesetzt wurde und er mit seinem technischen Können den Ball ins Gehäuse der Gäste unterbringen konnte. Nun hatten die Hausherren mehr vom Spiel, aber die Gäste kamen mit gefährlichen Kontern auch zu ihren Torchancen. In der 40. Minute legte sich Lukas Faulend das Leder für einen Freistoß zurecht, er rannte an und sein Schuss schlug im kurzen Kreuzeck, unhaltbar für den Goalie der Gäste, zum 2:0 ein. Mit dieser Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Rote Karte für Stegersbach

Gleich nach dem Seitenwechsel gab es eine Rote Karte für den Stegersbacher Manuel Fritz wegen einer Torchancenverhinderung, die Einheimischen mussten jetzt 42 Minuten mit einem Mann weniger auf dem Spielfeld auskommen. Mit dieser numerischen Überlegenheit begannen jetzt die Gäste ein gekonntes Offensivspiel aufzubauen, kamen auch des Öfteren gefährlich vor das Tor der Heimischen, konnten aber ihre Chancen nicht verwerten. Nach einem Konter der Einheimischen wurde György Vass im Strafraum der Gäste gefoult und der Schiedsrichter entschied sofort auf Strafstoß, den der Gefoulte selbst souverän zum 3:0 verwandelte. Nach dieser klaren Führung zogen sich die Hausherren in die eigene Hälfte zurück und bauten ein Bollwerk auf, das die Gäste nicht durchbrechen konnten. Zudem zeigte Torwart Karlo Slukic im Tor der Hausherren eine ausgezeichnete Leistung und ließ bis zum Spielende keinen Treffer der Auswärtigen zu.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Kienzl, Trainer SV Stegersbach:

„Das Spiel ist gut für uns gelaufen, wir haben trotz eigener Fehler in der ersten Halbzeit kein Tor bekommen, dafür aber kurz vor dem Pausenpfiff des 2:0 erzielt. Nach dem 3:0 haben wir uns auf die Defensivarbeit konzentriert und das Ergebnis trotz einer nummerischen Schwächung ohne Gegentreffer über die Runden gebracht.“

