Turnaround nach dem Seitenwechsel: Stegersbach dreht Partie bei Rotenturm

Sonntag, 02. April 2023 07:17

Im Zuge der 20. Runde in der II. Liga Süd ging am Samstagnachmittag die Partie des ASKÖ Rotenturm mit dem SV Stegersbach über die Bühne. Dabei verspielten die Hausherren einen 1:0-Pausenvorsprung und unterlagen final mit 1:2. Am Ende hatten sich SV Stegersbach und ASKÖ Korkisch Rotenturm mit 3:3 voneinander getrennt.

Elfmeter für Rotenturm reicht nicht für Zählbares

Die Pausenführung von ASKÖ Rotenturm fiel knapp aus, als Erik Csaba Burai zu einem mental äußerst günstigen Zeitpunkt in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte vom Elfmeterpunkt zur Stelle war und den 1:0-Pausenstand herbeiführte. Stegersbach hatte sich nach dem Kabinengang schnell wieder gesammelt und erzielte den Ausgleich (51.) durch Gyoergy Vass, der nach einer Flanke goldrichtig steht und mit dem Kopf das 1:1 markiert. Dass der Gast in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Oliver Poandl, der in der 72. Minute zur Stelle war und das Spiel zugunsten Stegersbach drehte. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte SV Stegersbach gegen ASKÖ Korkisch Rotenturm.

Durch diese Niederlage fällt ASKÖ Rotenturm in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt zehn Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. ASKÖ Korkisch Rotenturm baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Trotz des Sieges bleibt Stegersbach auf Platz zehn. Neun Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat SV Stegersbach momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag tritt ASKÖ Rotenturm bei UFC Lumitech Jennersdorf an, während SV Stegersbach einen Tag zuvor SV Eberau empfängt.

II. Liga Süd: ASKÖ Korkisch Rotenturm – SV Stegersbach, 1:2 (1:0)

72 Oliver Poandl 1:2

51 Gyoergy Vass 1:1

46 Erik Csaba Burai 1:0

