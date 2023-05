Tabellen-Schlusslicht Heiligenbrunn dreht Partie gegen Stegersbach

Details Sonntag, 28. Mai 2023 08:03

Heiligenbrunn gewann das Samstagsspiel gegen Stegersbach im Zuge der 28. Runde in der II. Liga Süd mit 3:1. Im Hinspiel hatte SV Stegersbach einen 3:1-Sieg gefeiert.

Heiligenbrunn dreht nach einem Rückstand auf

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Christoph Kienzl brachte sein Team in der 51. Minute nach vorn. Der Tabellennachzügler aber zeigte sich nur kurz geschockt und kam umso stärker mit der passenden Antwort retour: Das 1:1 von Heiligenbrunn stellte Jan Humar sicher (58.). Dass das Heimteam in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Boris Vurusic, der in der 76. Minute zur Stelle war und auf 2:1 für Heiligenbrunn stellte. Manuel Marcec versenkte die Kugel aus einem Elfmeter zum 3:1 für den Tabellenletzten (79.). Am Ende verbuchte SV Heiligenbrunn gegen Stegersbach die maximale Punkteausbeute, sprich drei ganz wichtige Zähler.

Heiligenbrunn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SV Heiligenbrunn bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, neun Unentschieden und 15 Pleiten. In den letzten fünf Partien rief man konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert SV Stegersbach im unteren Mittelfeld des Tableaus. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierten die Gäste die fünfte Pleite am Stück.

Am kommenden Samstag tritt SV Heiligenbrunn bei UFC Lumitech Jennersdorf an, während Stegersbach einen Tag zuvor SC Grafenschachen empfängt.

II. Liga Süd: SV Heiligenbrunn – SV Stegersbach, 3:1 (0:0)

79 Manuel Marcec 3:1

76 Boris Vurusic 2:1

58 Jan Humar 1:1

51 Christoph Kienzl 0:1

