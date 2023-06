Meistertitel fixiert: Edelserpentin nach Gastspiel-Erfolg bei Jabing vom "Platz der Sonne" nicht mehr zu verdrängen

Details Samstag, 03. Juni 2023 20:19

SpG Edelserpentin kam gegen ASK Jabing am Samstag im Zuge der vorletzten Runde in der II. Liga Süd zu einem klaren 4:1-Erfolg und kann sich damit Rang eins im Klassement nicht mehr nehmen lassen. Damit wurde SpG Edelserpentin der Favoritenrolle in diesem Match vollends gerecht. Das Hinspiel hatte der Spitzenreiter für sich entschieden und einen 2:1-Sieg verbucht.

Souverän und abgebrüht

Endrit Mucolli trug sich in der 15. Spielminute in die Torschützenliste ein und sorgte nach einer munteren Beginnphase für den ersten Tagestreffer. Komfortabel war die Pausenführung von SpG Edelserpentin nicht, aber immerhin ging der Gast mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Jabing musste den Treffer zum 2:0 hinnehmen (48.) - direkt nach dem Seitenwechsel sorgte Nico Benkö mit dem zweiten Treffer des Tages für die Vorentscheidung zugunsten des Leaders. Mucolli legte in der 55. Minute zum 3:0 für SpG Edelserpentin nach. Für das 4:0 für den Gast sorgte Kevin Strohmeyer, der in Minute 78 zur Stelle war. ASK Jabing kam kurz vor dem Ende durch BEd Benjamin Hupfer zum Ehrentreffer (88.). Ein starker Auftritt ermöglichte SpG Edelserpentin am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Jabing.

ASK Jabing muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nun musste sich Jabing schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Die Defensive von SpG Edelserpentin (28 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die II. Liga Süd zu bieten hat.

Jabing tritt am kommenden Samstag bei SV Heiligenkreuz an, SpG Edelserpentin empfängt am selben Tag ASKÖ Korkisch Rotenturm.

II. Liga Süd: ASK Jabing – SpG Edelserpentin, 1:4 (0:1)

88 Benjamin Hupfer 1:4

78 Kevin Strohmeyer 0:4

55 Endrit Mucolli 0:3

48 Nico Benkoe 0:2

15 Endrit Mucolli 0:1

