Jennersdorf krönt sich gegen Grafenschachen zum Vizemeister

Details Montag, 12. Juni 2023 08:14

Der SC Grafenschachen empfing am Sonntagnachmittag den UFC Lumitech Jennersdorf zum Meisterschaftsspiel der 30. Runde in der II. Liga Süd. Der UFC zeigte sich zum Ende der Saison in guter Schusslaune, letzte Woche wurde Heiligenbrunn mit 5:0 auf den Heimweg geschickt, heute traf es die Hausherren mit 1:5. In der Frühjahrssaison ist Jennersdorf noch ungeschlagen, aber zu viele Remis verhinderten den Meistertitel.

Jennersdorf war überlegen

Von Beginn an nahmen die Gäste das Zepter in die Hand und bestimmten das Spielgeschehen auf dem Rasen. Nach einigen Torannäherungsversuchen der Gäste klappte es in der 17. Minute mit dem ersten Treffer. Nach einer gelungenen Kombination durch die Mitte bekam Julian Resch vor der Strafraumgrenze das Leder zugespielt und er knallte das Spielgerät kompromisslos ins Kreuzeck des Gehäuses der Heimischen zur 1:0 Führung. Nur eine Minute später klingelte es wieder in Kasten der Hausherren, ein Zusammenspiel der Wagner-Brüder, Matthias schlug eine wohltemperierte Flanke auf seinen Bruder Michael und der hatte keine Mühe, den Ball mit dem Kopf im Tor der Hausherren zum 2:0 unterzubringen. In der 23. Minute unterlief dem Goalie der Gäste, Robin Tschandl, ein Fehler und Marcel Jahrmann staubte ab und erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2. Die Hausherren hatten auch weitere Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten. Mit dem Pausenpfiff traf der Jennersdorfer Florian Herzenjak nur das Aluminium, somit wurde mit der knappen 2:1 Führung der Gäste die Seiten gewechselt.

Der Torreigen ging weiter

Gleich nach dem Pausenpfiff zeigte Schiedsrichter Faruk Sevik auf den Punkt, als einem Spieler der Hausherren der Ball an die Hand sprang, den Penalty verwandelte Jaka Vajda zum 3:1. In der 59. Minute nahm Jaka Vajda eine Flanke von der rechten Seite gekonnt an und knallte das Leder ins lange Eck zum 4:1. Den letzten Treffer dieser Begegnung blieb dem gerade zuvor eingewechselten Philipp Mrazek überlassen, der eine gelungene Kombination mit dem 5:1 abschloss. Einziger Wermutstropfen dieses torreichen Sieges für die Auswärtigen war die Rote Karte kurz vor Spielende für Alexander Bakanic wegen einer Torchancenverhinderung.

Stimme zum Spiel

Martin Sitzwohl, sportlicher Leiter UFC Lumitech Jennersdorf:

„Es war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, wir waren die gesamte Spielzeit die überlegene Mannschaft, aber die Hausherren haben uns besonders in der ersten Halbzeit gefordert und hatten auch ihrerseits einige gute Tormöglichkeiten. Unser Trainer hat im Frühjahr ausgezeichnete Arbeit geleistet, von der Qualität und der Spielanlage haben wir zugelegt, leider haben wir mit drei Punkten hinter Edelserpentin die Meisterschaft beendet. Wir haben die Rückrunde ohne Niederlage beendet, aber es waren einfach zu viele Remis, welche unseren Aufstieg verhindert haben.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei