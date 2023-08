Kantersieg für Aufsteiger Tobaj bei der Heimspiel-Premiere gegen Olbendorf

Details Montag, 07. August 2023 18:45

Was ein gelungener Einstand für Aufsteiger ASV Gemeinde Tobaj am Sonntagnachmittag, vermochte der Liga-Neuling zur Heimspiel-Premiere gegen den SV Olbendorf einen fulminanten 6:2-Kantersieg einzufahren und sich prompt mit den ersten drei Zählern in der II. Liga Süd zu etablieren.

Brisante Schlussphase in Hälfte eins

Auf dem trotz der Regenfälle gut bespielbaren Geläuf ließen die Hausherren zum Start in der Anfangsphase gleich einige gute Einschusschancen liegen, ehe ein Elfmeter den Gast zum ersten Tagestreffer kommen ließ: Olbendorf ging in der 39. Minute in Front, Domen Bevk traf vom Punkt zum 0:1. Ehe es in die Halbzeitpause ging, hatte das Match noch einen Treffer parat. Vor 397 Zuschauern markierte Lukas Spirk das zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:1. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Tobaj-Blitzstart in Hälfte zwei

Luka Dragovic brachte Olbendorf per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 48. und 53. Minute vollstreckte - der Zwei-Tore-Vorsprung verschaffte den Heimischen die bekanntlich "breite Brust". Spirk (78.) nach feiner Hereingabe per Kopf und hernach Julian Jautz-Lackner (81.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung für ASV Tobaj. Olbendorf witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:5 ein (89.) - Bine Pusnik markiert den Anschlusstreffer zum 2:5 aus Sicht der Gäste. Der Schlusspunkt aber wurde wieder von den Hausherren gesetzt: In der Nachspielzeit besserte Spirk seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen dritten Tagestreffer für ASV Gemeinde Tobaj erzielte. Das Saisondebüt des Gastgebers ist also gelungen. ASV Tobaj hat Olbendorf bezwungen und einen verdienten Sieg vor eigenem Publikum gefeiert.

Kommende Woche tritt ASV Tobaj bei SV Heiligenkreuz an (Samstag, 19:00 Uhr), einen Tag später genießt Olbendorf Heimrecht gegen SV Großpetersdorf.

II. Liga Süd: ASV Gemeinde Tobaj – Olbendorf, 6:2 (1:1)

92 Lukas Spirk 6:2

89 Bine Pusnik 5:2

81 Julian Jautz-Lackner 5:1

78 Lukas Spirk 4:1

53 Luka Dragovic 3:1

48 Luka Dragovic 2:1

45 Lukas Spirk 1:1

39 Domen Bevk 0:1

