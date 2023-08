Torfestival zwischen Rotenturm und Jennersdorf endet mit 4:3-Heimsieg

Details Samstag, 12. August 2023 21:59

Am Samstagnachmittag wurde den Fans im Rahmen der 2. Runde in der II. Liga Süd ein wahrer Torreigen serviert - ASKÖ Rotenturm gewann mit 4:3 gegen den UFC Jennersdorf.

Nichts für schwache Nerven

Das Match nahm von Anfang an Fahrt auf, Erik Burai markierte nach einem Konter den Führungstreffer des Heim-Teams (17.). Als das Match dem Kehraus des ersten Durchganges entgegenblickte, besorgte neuerlich Burai das 2:0 (45.) - der Pausenstand. Mit dem 3:0 durch "Triplepacker" Burai direkt nach Wiederbeginn (50.) schien die Messe eigentlich bereits gelesen - nach einem langen Ball vollstreckte er zum dritten Mal an diesem Tage. Jaka Vajda besorgte zur Einkehr in die Schlussphase (67.) den Anschlusstreffer, ehe Burai sechs Minuten später auf 4:1 stellte. Mit einem herrlichen Distanzschuss von Julian Resch und einem butterweichen Freistoß ebenfalls von Julian Resch kamen die Gäste innert vier Minuten (75./79.) nochmals ran - doch es blieb beim 4:3-Endstand.

Kommenden Freitag kracht Jennersdorf auf Kukmirn, während Rotenturm bei Güssing gastiert.

