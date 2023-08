Olbendorf überholt Sankt Martin/Raab nach Kantersieg in der Tabelle

Details Samstag, 19. August 2023 22:14

St. Martin steckte gegen Olbendorf eine deutliche 0:5-Niederlage ein, als man einander im Rahmen der 3. Runde in der II. Liga Süd begegnete.

Einbahnstraßen-Fußball

Vor 76 Zuschauern markierte David Radostits das 1:0 (25.), nachdem der Gast zuvor schon einmal am Aluminium gescheitert war (12.). Wenig später klopft Olbendorf neuerlich am Gebälk an (26.). Zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Domen Bevk einen weiteren Treffer für Olbendorf. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Kevin Schenner gelang ein Doppelpack (58./60.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Eigentlich war ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab schon geschlagen, als Bine Pusnik das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (68.). Olbendorf überrannte Sankt Martin/Raab förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Nächster Prüfstein für St. Martin ist SV Heiligenkreuz (Samstag, 19:00 Uhr). Olbendorf misst sich am selben Tag mit SV Marsch Neuberg (17:00 Uhr).

II. Liga Süd: ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab – Olbendorf, 0:5 (0:2)

68 Bine Pusnik 0:5

60 Kevin Schenner 0:4

58 Kevin Schenner 0:3

44 Domen Bevk 0:2

25 David Radostits 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.