Später Ausgleichstreffer für Rechnitz gegen Großpetersdorf

Details Freitag, 25. August 2023 22:44

SV Rechnitz und SV Großpetersdorf lieferten sich ein wahres Torfestival, das am Freitag im Rahmen der 4. Runde der II. Liga Süd schließlich mit 3:3 endete.

Spannung bis zum Abpfiff

Großpetersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Daniel Gottfried traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Nino Werderitsch schockte den Gast und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Rechnitz (12./34.). SV Rechnitz führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Florian Steinbauer schoss für SV Großpetersdorf in der 57. Minute das zweite Tor. Michael Wurglits brachte Großpetersdorf nach 59 Minuten die 3:2-Führung. Unfreiwillig frühen Feierabend machte Armin Taschek von Rechnitz, der in der 81. Minute mit Rot vom Platz geschickt wurde. Als einige Zuschauer bereits SV Großpetersdorf als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Roland Milan Szanto, der zum Ausgleich traf (96.). Die 3:3-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Referee die Partie abpfiff.

Kommende Woche tritt Rechnitz bei ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab an (Samstag, 16:30 Uhr), am gleichen Tag genießt SV Großpetersdorf Heimrecht gegen ASKÖ Korkisch Rotenturm.

II. Liga Süd: SV Rechnitz – SV Großpetersdorf, 3:3 (2:1)

96 Roland Milan Szanto 3:3

59 Michael Wurglits 2:3

57 Florian Steinbauer 2:2

34 Nino Werderitsch 2:1

12 Nino Werderitsch 1:1

3 Daniel Gottfried 0:1

