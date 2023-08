Trotz vergebenen Elfmeters siegt Grafenschachen gegen Stegersbach

Details Freitag, 25. August 2023 22:45

Am Freitagabend rang der SC Grafenschachen im Heimspiel der 4. Runde der II. Liga Süd den SV Stegerbach in einem kurzweiligen Match mit 3:2 nieder, ließ im Abspann gar noch eine weitere Großchance vom Elfmeterpunkt ungenutzt.

Ein Treffer macht den Unterschied

Nico Michael Halwachs erzielte vor 320 Zuschauern das 1:0. Zsolt Balazs versenkte den Ball in der 21. Minute im Netz von SC Grafenschachen und markiete den Ausgleichstreffer in einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Michael Strobl in der 27. Minute - neuerlich lagen die Heimischen damit in Front. Grafenschachen hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In der 70. Minute war Balazs mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Sechs Minuten später ging SC Grafenschachen durch den zweiten Treffer von Halwachs in Führung. In der Nachspielzeit ließ der Gastgeber gar noch eine Chance vom Elfmeterpunkt ungenutzt, was sich nicht mehr rächen sollte. Letzten Endes ging Grafenschachen im Duell mit Stegersbach als Sieger hervor.

Am kommenden Samstag tritt Grafenschachen bei UFC Lumitech Jennersdorf an, während SV Stegersbach einen Tag zuvor SV Mühlgraben empfängt.

II. Liga Süd: SC Grafenschachen – SV Stegersbach, 3:2 (2:1)

76 Nico Michael Halwachs 3:2

70 Zsolt Balazs 2:2

27 Michael Strobl 2:1

21 Zsolt Balazs 1:1

12 Nico Michael Halwachs 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.