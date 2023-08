Später Siegtreffer für SV Neuberg bei Olbendorf

Details Samstag, 26. August 2023 22:03

Mit 1:2 verlor Olbendorf am vergangenen Samstag zu Hause gegen SV Marsch Neuberg, als man einander im Rahmen der 4. Runde in der II. Liga Süd gegenüberstand.

Tore nur in Hälfte zwei

Im ersten Akt ließen die Hausherren einige brauchbare Gelegenheiten liegen: Einmal fehlte nach Top-Chance nicht viel (24.), kurz darauf stand die Latte im Weg (29.) - aber auch der Gast hatte schon in der Beginnphase Möglichkeiten. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Für das erste Tor sorgte Dominik Weber. In der 46. Minute traf der Spieler von SV Neuberg ins Schwarze. Bine Pusnik witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Olbendorf ein (63.). Sandro Csencsits wurde zum Helden des Spiels, als er Neuberg mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (87.) doch noch in Front brachte. Letzten Endes holte SV Marsch Neuberg gegen Olbendorf drei Zähler.

Olbendorf tritt am Freitag, den 01.09.2023, um 19:30 Uhr, bei UFC Markt Allhau an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt Neuberg SV Heiligenkreuz.

II. Liga Süd: Olbendorf – SV Marsch Neuberg, 1:2 (0:0)

87 Sandro Csencsits 1:2

63 Bine Pusnik 1:1

46 Dominik Weber 0:1

