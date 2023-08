Last-Minute-Sieg: Weitschuss-Treffer von Thiago da Silva hievt St. Martin zum Vollerfolg bei Heiligenkreuz

Details Samstag, 26. August 2023 22:30

Im Spiel von SV Heiligenkreuz gegen ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es nach spätem Siegtreffer im Zuge der 4. Runde in der II. Liga Süd 3:2 zugunsten des Gasts.

Hochspannung bis zum Schluss

Jan Willgruber traf vor 150 Besuchern souverän ins lange Eck zum 1:0 (7.). Zur Pause reklamierte Heiligenkreuz eine knappe Führung für sich. Mit einem schnellen Doppelpack (52./57.) zum 2:1 schockte Kevin Gmeindl-Neubauer die Heimmannschaft und drehte das Spiel. Auch er staubte bei seinem zweiten Streich ab. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Daniel Fekete bereits wenig später nach einer Willgruber-Flanke per Kopf besorgte (60.). Alle Zeichen standen bereits auf Remis, als Thiago Gadelha Da Silva Sankt Martin/Raab mit seinem Torerfolg aus der Ferne in der Nachspielzeit die Führung brachte. Zum Schluss feierte St. Martin einen dreifachen Punktgewinn gegen SV Heiligenkreuz.

SV Heiligenkreuz tritt am kommenden Samstag bei SV Marsch Neuberg an, St. Martin empfängt am selben Tag SV Rechnitz.

II. Liga Süd: SV Heiligenkreuz – ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab, 2:3 (1:0)

92 Thiago Gadelha Da Silva 2:3

60 Daniel Fekete 2:2

57 Kevin Gmeindl-Neubauer 1:2

52 Kevin Gmeindl-Neubauer 1:1

7 Jan Willgruber 1:0

