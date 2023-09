Heiligenkreuz dreht unterhaltsame Partie gegen Markt Allhau

Details Samstag, 09. September 2023 22:29

Durch ein 4:2 holte sich SV Heiligenkreuz zu Hause drei Punkte. Der Gast UFC Markt Allhau hatte das Nachsehen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatten schließlich die Gastgeber die Nase vorn. Die Partie stand an Spieltag sechs auf dem Spielplan.

Die "zweite Luft" als Glücksbringer

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Harun Jamoul sein Team in der zwölften Minute als er nach einem Eckball auf 0:1 stellte. Wer glaubte, Heiligenkreuz sei geschockt, irrte. Jan Humar machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (16.). Wenig später behauptete sich UFC Markt Allhau gegen die Hintermannschaft von SV Heiligenkreuz - Oliver Laszlo Tihanyi traf vom Elfmeterpunkt. Neuer Spielstand: 1:2 (35.). Ein Tor mehr für Markt Allhau machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. In der 62. Minute brachte Jan Willgruber den Ball im Netz der Gäste unter und markierte nach Maßflanke per Kopf das 2:2. Daniel Fekete brachte Heiligenkreuz nach 71 Minuten die 3:2-Führung. SV Heiligenkreuz baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Marin Kos Harjac in der 92. Minute traf. Am Schluss siegte Heiligenkreuz gegen UFC Markt Allhau.

Mit dem Dreier sprang SV Heiligenkreuz auf den achten Platz der II. Liga Süd. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat Heiligenkreuz momentan auf dem Konto.

Markt Allhau belegt momentan mit neun Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 12:12 ausgeglichen. In dieser Saison sammelte Markt Allhau bisher drei Siege und kassierte drei Niederlagen. Die Lage von UFC Markt Allhau bleibt angespannt. Gegen SV Heiligenkreuz musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am nächsten Freitag reist Heiligenkreuz zu SV Stegersbach, zeitgleich empfängt Markt Allhau SV Rechnitz.

II. Liga Süd: SV Heiligenkreuz – UFC Markt Allhau, 4:2 (1:2)

92 Marin Kos Harjac 4:2

71 Daniel Fekete 3:2

62 Jan Willgruber 2:2

35 Oliver Laszló Tihanyi 1:2

16 Jan Humar 1:1

12 Harun Jamoul 0:1

