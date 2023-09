Doppelpack von Balazs: Stegersbach mit Heimsieg über Heiligenkreuz

Details Freitag, 15. September 2023 22:58

Erfolglos ging der Auswärtstermin von SV Heiligenkreuz bei SV Stegersbach über die Bühne. Heiligenkreuz verlor das Match mit 0:3. Auf dem Papier ging Stegersbach als Favorit ins Spiel gegen SV Heiligenkreuz – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Trotz vergebenen Elfmeters deutliche Angelegenheit

SV Stegersbach ging durch Erich Bencsics in der 14. Minute in Führung, als er die Kugel aus der zweiten Reihe ideal traf. Zsolt Balazs trug sich in der 16. Spielminute in die Torschützenliste ein und sorgte für den Doppelschlag. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. In der 60. Minuten vergaben die Heimischen einen Elfmeter. Mit dem 3:0 sicherte Balazs Stegersbach nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (66.). Schlussendlich verbuchte SV Stegersbach gegen Heiligenkreuz einen überzeugenden 3:0-Heimerfolg.

Stegersbach setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Offensiv sticht der Gastgeber in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 20 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Fünf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Stegersbach. Stegersbach ist seit drei Spielen unbezwungen.

SV Heiligenkreuz holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Trotz der Niederlage belegt der Gast weiterhin den zehnten Tabellenplatz. In der Verteidigung von Heiligenkreuz stimmt es ganz und gar nicht: 15 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat SV Heiligenkreuz momentan auf dem Konto. Mit fünf von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Heiligenkreuz noch Luft nach oben.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist SV Stegersbach zu SV Rechnitz, tags zuvor begrüßt SV Heiligenkreuz Mühlgraben vor heimischer Kulisse.

II. Liga Süd: SV Stegersbach – SV Heiligenkreuz, 3:0 (2:0)

66 Zsolt Balazs 3:0

16 Zsolt Balazs 2:0

14 Erich Bencsics 1:0

