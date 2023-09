Halwachs schnürt Doppelpack gegen Olbendorf - Grafenschachen siegt

Details Sonntag, 24. September 2023 20:19

SC Grafenschachen gewann das Sonntagsspiel der 8. Runde in der II. Liga Süd gegen Olbendorf mit 3:1. Als Favorit rein – als Sieger raus. Grafenschachen hat alle Erwartungen erfüllt.

Heimsieg mit Zwei-Tore-Vorsprung

Nico Michael Halwachs brachte sein Team in der achten Minute infolge einer herrlichen Kombination nach vorn. Zur Pause hatte SC Grafenschachen nach deutlichem Chancen-Plus eine hauchdünne Führung inne. Halwachs schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (57.) - herrlicher Flugkopfball. Bine Pusnik traf zum 1:2 zugunsten von Olbendorf (83.). Grafenschachen baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Michael Strobl in der 91. Minute traf. Am Ende verbuchte SC Grafenschachen gegen Olbendorf die maximale Punkteausbeute.

Grafenschachen behauptet nach dem Erfolg über Olbendorf den dritten Tabellenplatz. Die Saison von SC Grafenschachen verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der Gastgeber nun schon fünf Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Grafenschachen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Olbendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fiel der Gast in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Olbendorf überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am kommenden Freitag tritt SC Grafenschachen bei ASV Gemeinde Tobaj an, während Olbendorf einen Tag später SV Heiligenkreuz empfängt.

II. Liga Süd: SC Grafenschachen – Olbendorf, 3:1 (1:0)

91 Michael Strobl 3:1

83 Bine Pusnik 2:1

57 Nico Michael Halwachs 2:0

8 Nico Michael Halwachs 1:0

