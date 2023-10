Draxler weist SV Neuberg schon in Hälfte eins in die Schranken

Details Samstag, 30. September 2023 20:57

Eberau kam gegen Neuberg zu einem klaren 3:0-Erfolg und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Die Partie ging an Spieltag neun in der II. Liga Süd über die Bühne.

Partie schon in Akt eins entschieden

SV Eberau legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Stephan Josef Draxler aufhorchen (11./13.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Milan Beli in der 25. Minute via Elfmeter. Der Referee beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das Eberau bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte.

Für SV Marsch Neuberg gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Heimteams bei. SV Neuberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die Defensive von SV Eberau (neun Gegentreffer) gehört zum Besten, was die II. Liga Süd zu bieten hat. Die bisherige Spielzeit der Gäste ist weiter von Erfolg gekrönt. Eberau verbuchte insgesamt fünf Siege und drei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SV Eberau zu besiegen.

Eberau setzte sich mit diesem Sieg von Neuberg ab und nimmt nun mit 18 Punkten den dritten Rang ein, während SV Marsch Neuberg weiterhin 13 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

SV Neuberg tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei UFC Lumitech Jennersdorf an. Zwei Tage später empfängt SV Eberau UFC Markt Allhau.

II. Liga Süd: SV Marsch Neuberg – SV Eberau, 0:3 (0:3)

25 Milan Beli 0:3

13 Stephan Josef Draxler 0:2

11 Stephan Josef Draxler 0:1

