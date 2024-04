SV Güssing trotzt Leader Jennersdorf einen Zähler ab

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 23:10

Am Samstag trennten sich SV Güssing und UFC Lumitech Jennersdorf unentschieden mit 2:2. Weder besiegt noch unterlegen. Im Hinspiel wurden die Gastgeber mit 0:4 abgeschossen.

Hausherren beweisen Comeback-Qualitäten

Jaka Vajda brachte SV Güssing per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 20. und 39. Minute vollstreckte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Der Anschlusstreffer zum 1:2 in der 62. Minute machte Márk Meskó den Fans von SV Güssing unter den 200 Zuschauern wieder Hoffnung auf zumindest einen Punktgewinn. Michael Wagner wurde in der 76. Minute mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen, sodass UFC Jennersdorf die Schlussphase mit einem Mann weniger bestritt. Die komfortable Halbzeitführung der Gäste hielt nicht bis zum Abpfiff, denn SV Güssing schoss durch Márk Meskó (Freistoß) den Ausgleich in der 88. Spielminute. Das Spiel endete 2:2.

SV Güssing verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass SV Güssing in dieser Zeit nur einmal gewann.

Nach 21 absolvierten Begegnungen nimmt UFC Lumitech Jennersdorf den ersten Platz in der Tabelle ein. Die Offensivabteilung von UFC Jennersdorf funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 51-mal zu. Nur viermal gab sich Jennersdorf bisher geschlagen.

Am nächsten Freitag reist SV Güssing zu SC Grafenschachen, zeitgleich empfängt UFC Jennersdorf ASV Gemeinde Tobaj.

II. Liga Süd: SV Güssing – UFC Lumitech Jennersdorf, 2:2 (0:2)

88 Mark Meskó 2:2

62 Mark Meskó 1:2

39 Jaka Vajda 0:2

20 Jaka Vajda 0:1

Details

