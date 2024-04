Grafenschachen holt spät Punktgewinn beim SV Mühlgraben

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 23:15

SV Mühlgraben und SC Grafenschachen teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Das Hinspiel hatte SC Grafenschachen mit 1:0 knapp für sich entschieden.

Pattstellung nach 90 Minuten

Die Gäste gingen durch Oliver Zankl in der 24. Minute in Führung - nach einem Eckball war sein Kopfball für die Meinung der Unparteiischen hinter der Linie. Kresimir Matovina beförderte das Leder zum 1:1 von SV Mühlgraben sehenswerk links in die Maschen (32.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Ivan Ljubicic versenkte die Kugel zum 2:1 (77.) per herrlichen Freistoß. Nico Michael Halwachs sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 87. Minute nach einem Stanglpass ins Schwarze traf. Am Ende stand es zwischen Mühlgraben und Grafenschachen pari.

Mühlgraben verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich SV Mühlgraben weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Nach 21 absolvierten Begegnungen nimmt SC Grafenschachen den achten Platz in der Tabelle ein. Zehn Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Grafenschachen derzeit auf dem Konto. SC Grafenschachen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag trifft Mühlgraben auf Olbendorf, Grafenschachen spielt tags zuvor gegen SV Güssing.

II. Liga Süd: SV Mühlgraben – SC Grafenschachen, 2:2 (1:1)

87 Nico Michael Halwachs 2:2

77 Ivan Ljubicic 2:1

32 Kresimir Matovina 1:1

24 Oliver Zankl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.