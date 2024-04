Auswärtssieg: SV Güssing wendet Comeback von Grafenschachen ab!

Spielberichte

Details Freitag, 12. April 2024 22:28

SC Grafenschachen und SV Güssing boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel hatte beim 1:1 keinen Sieger gefunden.

Gäste bringen den Vorsprung über die Zeit

Für das 1:0 und 2:0 war Julian Laky verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (20./33.). Zunächst mit einem Schuss aus 25 Metern, dann nach einem Eckball. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Vor den 225 Zuschauern deutete im Anschluss an das 3:0 von SV Güssing aus der 65. Minute alles auf einen Sieg für die Gäste hin - Márk Meskó traf entgegen des Spielverlaufes in Akt zwei. Anze Kosnik schoss die Kugel zum 1:3 für Grafenschachen über die Linie (70.). In der Schlussphase kam noch einmal Würze in die Begegnung. Marcel Jahrmann von den Gastgebern wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (75.). Kurz vor Ultimo war noch Nico Michael Halwachs zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von SC Grafenschachen verantwortlich (90.). Am Ende verbuchte SV Güssing gegen Grafenschachen die maximale Punkteausbeute.

Zehn Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat Grafenschachen derzeit auf dem Konto.

SV Güssing befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Am kommenden Samstag trifft SC Grafenschachen auf Olbendorf, SV Güssing spielt tags darauf gegen ASV Gemeinde Tobaj.

II. Liga Süd: SC Grafenschachen – SV Güssing, 2:3 (0:2)

90 Nico Michael Halwachs 2:3

70 Anze Kosnik 1:3

65 Márk Meskó 0:3

33 Julian Laky 0:2

20 Julian Laky 0:1

