Spannendes Duell gegen Güssing endet mit knappem Sieg für UFC Markt Allhau

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:35

In einer intensiv geführten Partie der 27. Runde in der II. Liga Süd setzte sich UFC Markt Allhau knapp mit 2:1 gegen den SV Güssing durch. Das Spiel war geprägt von harten Zweikämpfen und einem späten Siegtreffer durch einen Elfmeter. Olivér László Tihanyi avancierte mit zwei Toren zum Matchwinner für die Heimmannschaft.

Harter Kampf und frühe Führung für die Gäste

Die Anfangsminuten im Spiel zeigten beide Teams in einer offensiven Haltung. UFC Markt Allhau startete mit Druck, jedoch ohne die entscheidende Durchschlagskraft. Die Gäste aus Güssing hingegen nutzten ihre erste wirkliche Chance: In der 19. Minute brachte Roman Rasser sein Team mit einem scharfen Schuss in Führung. Dieser Treffer zeigte die Effizienz von SV Güssing vor dem Tor, die in der Folge weiterhin gefährlich blieben und die Heimmannschaft unter Druck setzten.

UFC Markt Allhau ließ sich jedoch nicht entmutigen und suchte sofort den Weg nach vorne. Olivér László Tihanyi gelang es in der 29. Minute, nach einem Eckball mit dem Hinterkopf das 1:1 zu erzielen. Dieses Tor gab den Hausherren neues Selbstvertrauen und sie drängten auf die Führung, die jedoch trotz mehrerer Chancen ausblieb.

Entscheidung durch Elfmeter in der Schlussphase

Nach der Pause erhöhte UFC Markt Allhau den Druck, während SV Güssing sich auf gelegentliche Konterangriffe verließ. Die Zuschauer sahen eine zweite Halbzeit, die von Taktik und Kampf geprägt war. Die Heimmannschaft dominierte das Spielgeschehen, konnte jedoch die Abwehr der Güssinger lange Zeit nicht überwinden. Mehrmals stand das Aluminium oder der Torhüter im Weg, so auch in der 48. Minute, als ein Schuss von Markt Allhau nur die Latte traf.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 87. Minute, als der Schiedsrichter nach einem Foulspiel einen Elfmeter für Markt Allhau pfiff. Olivér László Tihanyi trat an und verwandelte sicher zum 2:1, was ihm seinen zweiten Treffer des Abends bescherte.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von Versuchen Güssings, den Ausgleich zu erzielen, jedoch stand die Abwehr von Markt Allhau sicher. Nach sechs Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel, und der Jubel bei den Hausherren war groß. Der hart erkämpfte Sieg hielt die Hoffnungen von UFC Markt Allhau auf eine gute Platzierung in der Liga am Leben, während SV Güssing eine enttäuschende Heimreise antrat.

II. Liga Süd: Markt Allhau : SV Güssing - 2:1 (1:1)

88 Olivér László Tihanyi 2:1

29 Olivér László Tihanyi 1:1

19 Roman Rasser 0:1

