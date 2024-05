Packende Wende: SV Rechnitz siegt nach Rückstand gegen SC Grafenschachen

Spielberichte

In einer spannungsgeladenen Partie der 27. Runde in der II. Liga Süd (BGLD) gelang es dem SV Rechnitz, einen Rückstand gegen SC Grafenschachen zu drehen und das Spiel mit einem 2:1 zu beenden. Die Zuschauer erlebten eine Achterbahn der Emotionen, als die Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit das Spielgeschehen bestimmte und sich letztendlich den Sieg sicherte.

Früher Vorsprung für Grafenschachen

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und in der 35. Minute konnten die Gäste durch Marcel Jahrmann in Führung gehen. Dieser Treffer setzte die Gastgeber unter Druck, die trotz guter Ansätze vor der Halbzeitpause kein Tor erzielen konnten. Mehrere Kommentare des Live-Tickers wiesen darauf hin, dass SV Rechnitz trotz des Rückstands nicht nachließ und weiterhin nach Möglichkeiten suchte, das Blatt zu wenden.

Nach dem Wiederanpfiff zum zweiten Durchgang erhöhte Rechnitz den Druck auf das Tor der Gäste. Die Bemühungen wurden schließlich in der 75. Minute belohnt, als Robin Gollerits nach einem Abpraller von Pavel Usakov mit einem gekonnten Lupfer aus etwa 11 Metern den Ausgleich erzielte. Die Freude auf Seiten von Rechnitz war spürbar, und das Momentum schien sich zu ihren Gunsten zu verschieben.

Rechnitz dreht das Spiel in den Schlussminuten

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensiven Angriffen des SV Rechnitz. In der 82. Minute gelang es Roland Milan Szanto, nach einem schnell ausgeführten Freistoß, den entscheidenden Treffer zum 2:1 zu erzielen. Dieses Tor, das die Partie drehte, wurde von den Fans frenetisch gefeiert.

In den letzten Minuten des Spiels und während der angezeigten Nachspielzeit verteidigte Rechnitz den knappen Vorsprung mit Nachdruck. Mit dem Schlusspfiff nach 96 Minuten bestätigte der Schiedsrichter den 2:1-Sieg für die Heimmannschaft.

II. Liga Süd: Rechnitz : Grafenschachen - 2:1 (0:1)

82 Roland Milan Szanto 2:1

75 Robin Gollerits 1:1

35 Marcel Jahrmann 0:1

Details

