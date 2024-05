Leader UFC Jennersdorf dreht das Spiel gegen SV Stegersbach

Spielberichte

Details Freitag, 17. Mai 2024 23:02

Im Rahmen der 27. Runde der II. Liga Süd (BGLD) erlebten die Zuschauer ein packendes Fußballspiel zwischen SV Stegersbach und UFC Jennersdorf. Trotz einer frühen Führung für Stegersbach, konnte sich Jennersdorf durchsetzen und das Spiel mit einem klaren 4:1 für sich entscheiden - damit bleiben die Gäste am "Platz der Sonne".

Früher Vorsprung für Stegersbach

Das Match begann schwungvoll mit einem frühen Elfmeter für SV Stegersbach, den Zsolt Balázs souverän verwandelte. Bereits in der 3. Minute ging Stegersbach mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Vorsprung gab den Gastgebern zunächst Auftrieb, und sie versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu behaupten.

Jedoch zeigte UFC Jennersdorf bald, dass sie sich nicht so leicht geschlagen geben würden. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, erzielte Constantin Dunkl den Ausgleichstreffer für die Gäste. Dieses Tor zum 1:1 brachte Jennersdorf zurück ins Spiel und setzte ein Zeichen für die zweite Halbzeit.

Die Wende in der zweiten Halbzeit

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff ergriff UFC Jennersdorf die Initiative. Michael Wagner gelang es, in der 46. Minute den Ball im Netz der Gastgeber zum 1:2 unterzubringen.

Die Situation für Stegersbach verschlechterte sich weiter, als Huber Fabi in der 53. Minute die Gelb-Rote Karte erhielt. Mit einem Mann weniger auf dem Feld fanden die Gastgeber sich in einer noch schwierigeren Lage wieder. Nur sechs Minuten später, in der 59. Minute, nutzte Jaka Vajda die numerische Überlegenheit und baute den Vorsprung für Jennersdorf mit seinem ersten Tor des Abends auf 1:3 aus.

Während Stegersbach verzweifelt nach Möglichkeiten suchte, ins Spiel zurückzukommen, setzte Jennersdorf seinen effektiven Angriff fort. In der 86. Minute sorgte Jaka Vajda mit seinem zweiten Tor für den Endstand von 1:4.

II. Liga Süd: Stegersbach : Jennersdorf - 1:4 (1:1)

86 Jaka Vajda 1:4

59 Jaka Vajda 1:3

46 Michael Wagner 1:2

43 Constantin Dunkl 1:1

3 Zsolt Balázs 1:0

