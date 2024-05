Spektakel in Mühlgraben: Heimteam siegt knapp mit 3:2 gegen Eberau

Spielberichte

Samstag, 18. Mai 2024 20:45

In einem packenden Match der II. Liga Süd (BGLD) lieferten sich SV Mühlgraben und SV Eberau ein spannendes Duell, das die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt. Der SV Mühlgraben setzte sich letztendlich mit einem knappen 3:2 durch, nachdem sie die erste Halbzeit dominierten und dann im weiteren Verlauf des Spiels hart um den Sieg kämpfen mussten.

Früher Vorsprung und dominante erste Halbzeit

Das Spiel begann furios für den SV Mühlgraben, der bereits in der ersten Minute durch einen blitzsauberen Abschluss von Kropf in Führung ging. Dieser frühe Treffer setzte die Tonlage für die erste Halbzeit, in der Mühlgraben das Spielgeschehen bestimmte. Weitere Chancen wurden erspielt, doch erst in der 37. Minute konnte Kreso mit einem geschickten Schlenzer den Ball zum zweiten Mal im Netz der Gäste unterbringen. Trotz weiterer Angriffe blieb es zur Halbzeit bei einer komfortablen 2:0-Führung für die Hausherren.

Eberau schlägt zurück, doch Mühlgraben behält die Oberhand

Die zweite Hälfte sah einen energischeren SV Eberau, der sofort nach Wiederanpfiff gefährlich vor das Tor der Mühlgrabener kam. Doch erst in der 83. Minute gelang es Eberau durch einen Abpraller, den Anschlusstreffer zu erzielen - Torschütze Jan Peter Herczeg! Die Freude war jedoch nur von kurzer Dauer, denn zwei Minuten später erweiterte Mühlgraben den Vorsprung erneut. Eine perfekt getimte Flanke von Friedl fand Prem, der den Ball volley in die Maschen drosch und das 3:1 markierte. Eberau gab sich jedoch nicht geschlagen und konnte in der Nachspielzeit durch einen Kopfball nach einem Einwurf den Endstand auf 3:2 verkürzen - Bence Bendegüz Pataki traf.

In den letzten Minuten des Spiels stand die Verteidigung von Mühlgraben unter Druck, da Eberau alles nach vorne warf, um doch noch den Ausgleich zu erzielen. Trotz einiger brenzliger Situationen hielt Mühlgraben dem Ansturm stand und sicherte sich drei wichtige Punkte. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten, wenn auch hart erkämpften 3:2-Sieg für die Heimmannschaft.

II. Liga Süd: Mühlgraben : Eberau - 3:2 (2:0)

91 Bence Bendegüz Pataki 3:2

84 Jonas Prem 3:1

82 Jan Peter Herczeg 2:1

36 Kresimir Matovina 2:0

1 Simon Kropf 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Sascha Knaus erstellt.

