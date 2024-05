Torreich & kurzweilig: Rotenturm triumphiert über Heiligenkreuz

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 20:47

Ein spektakuläres Fußballfest bot sich den Fans, als der SV Heiligenkreuz in einer packenden Begegnung der 27. Runde der II. Liga Süd auf den ASKÖ Rotenturm traf. Trotz einer starken ersten Halbzeit der Heimelf konnte Rotenturm das Spiel mit einem 4:2 für sich entscheiden. Von Anfang bis Ende bot das Match eine Achterbahn der Gefühle und spannende Wendungen.

Anfängliche Führung und rasche Antwort

Das Spiel begann sofort mit Hochdruck, als Lars Postmann Rotenturm schon in der allerersten Spielminute in Führung brachte. Der frühe Treffer schockierte Heiligenkreuz nicht, die prompt mit einer Antwort aufwarteten. Nur eine Minute später glich Barnabás Fehér für Heiligenkreuz zum 1:1 aus. Dieser schnelle Ausgleich gab dem Spiel eine zusätzliche Dynamik und ließ die Spannung spürbar ansteigen. Fehér, sichtlich in Topform, brachte sein Team in der 28. Minute erneut in Führung, indem er das 2:1 markierte. Die Zuschauer erlebten eine erste Halbzeit voller Energie und Kampfgeist, mit einem leichten Vorteil für die Heimmannschaft beim Halbzeitpfiff.

Zweite Halbzeit: Die Wende durch Rotenturm

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag, als Zambo Patrick für Rotenturm in der 47. Minute den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Dieser Treffer war der Beginn einer dramatischen Wende im Spiel. Heiligenkreuz hatte zwar Chancen, zurückzuschlagen, darunter einen Elfmeter in der 64. Minute, doch der Versuch von Willgruber, den Ball im Netz unterzubringen, scheiterte. Die verpasste Chance schien die Moral der Heimelf zu schwächen, was Rotenturm ausnutzte. Adam Horvath erhöhte in der 59. Minute auf 3:2 für die Gäste, was die Stimmung auf dem Spielfeld und auf den Rängen kippen ließ.

In der Schlussphase des Spiels versuchte Heiligenkreuz, das Ruder noch einmal herumzureißen, aber der entscheidende Schlag kam in der 83. Minute durch Erik Burai, der das 4:2 für Rotenturm erzielte und damit das Schicksal von Heiligenkreuz besiegelte. Dieses Tor zerstreute alle Hoffnungen der Heiligenkreuzer auf einen Punktgewinn.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Markus Jost erstellt.

