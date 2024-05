Keine Panik dank Panic: Goldtor für Sankt Martin gegen Großpetersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:26

In einem hart umkämpften Match der II. Liga Süd (BGLD) sicherte sich ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab einen knappen 1:0-Sieg gegen SV Großpetersdorf. Das entscheidende Tor erzielte Zvonimir Panic in der 61. Minute. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten konnte nur diese eine erfolgreich verwandelt werden, was letztlich den Unterschied ausmachte.

Ein kämpferischer Beginn

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams sofort ihre Absichten klarmachten. ASV Sankt Martin/Raab, die Heimmannschaft, dominierte die Anfangsphasen und erarbeitete sich bereits in der 14. Minute eine signifikante Torchance. Ihr Einsatz und Druck auf das gegnerische Tor setzte sich fort, und in der 21. Minute folgte eine weitere Top-Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Großpetersdorf hielt dagegen, doch die wirklichen Gefahrenmomente kamen vorrangig von den Hausherren. Der Lattenschuss in der 39. Minute war ein weiterer Beleg für die Überlegenheit von St. Martin/Raab in der ersten Halbzeit, auch wenn es zur Pause noch 0:0 stand.

Entscheidender Durchbruch in der zweiten Hälfte

Nach dem Wiederanpfiff blieb die Partie weiterhin intensiv. Großpetersdorf kam etwas stärker aus der Kabine, konnte jedoch nicht die entscheidenden Akzente setzen. Die Spannung stieg, und in der 61. Minute gelang es Zvonimir Panic, die Verteidigung der Gäste zu durchbrechen und den Ball zum 1:0 für ASV Sankt Martin/Raab einzunetzen. Dieses Tor schien die Heimmannschaft zu beflügeln, und sie drängten auf ein weiteres Tor, um das Spiel zu entscheiden. In der 87. Minute bot sich eine Gelegenheit, doch der Abschluss blieb aus.

Trotz des geringen Vorsprungs hielt ASV Sankt Martin/Raab die Führung bis zum Schlusspfiff. Großpetersdorf versuchte in den letzten Minuten alles, um zumindest den Ausgleich zu erzielen, aber die Abwehr von St. Martin/Raab stand sicher. Das Spiel endete mit einem knappen 1:0-Erfolg für die Heimmannschaft, die damit wichtige drei Punkte sicherte.

II. Liga Süd: Sankt Martin/Raab : Großpetersdorf - 1:0 (0:0)

61 Zvonimir Panic 1:0

