Olbendorf sichert sich den Heimsieg gegen SV Kukmirn

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:27

In einem spannenden Match der 27. Runde in der II. Liga Süd (BGLD) bezwang Olbendorf zu Hause SV Kukmirn mit einem klaren 2:0. Die entscheidenden Momente des Spiels kamen in der zweiten Hälfte, in der Mihovil Geljic für Olbendorf mit zwei Toren zum Matchwinner avancierte.

Ein kämpferischer Beginn

Die Partie begann mit hohem Tempo, als das Team von Olbendorf gleich in den ersten Minuten den Druck auf die Defensive von SV Kukmirn erhöhte. Die Gäste aus Kukmirn setzten auf eine kompakte Defensive, um den Angriffswellen von Olbendorf standzuhalten.

Die erste Halbzeit blieb jedoch torlos, obwohl Olbendorf mehr Ballbesitz hatte und mehrere gute Chancen erspielte. SV Kukmirn verteidigte geschickt und ließ wenig zu, was das Spiel bis zur Halbzeitpause offen hielt.

Die Geljic-Show in der zweiten Halbzeit

Der Durchbruch für Olbendorf kam in der 58. Minute, als Mihovil Geljic das erste Tor des Spiels erzielte. Das 1:0 gab Olbendorf sichtlich mehr Selbstvertrauen und drängte Kukmirn in die Defensive.

SV Kukmirn versuchte, mit Wechseln in der 75. und 76. Minute frischen Wind ins Spiel zu bringen, doch bevor die neuen Kräfte sich richtig einbringen konnten, schlug Geljic erneut zu. In der 85. Minute erzielte er sein zweites Tor und stellte die Weichen endgültig auf Sieg für Olbendorf.

Die letzten Minuten des Spiels sah ein Olbendorf, das die Partie kontrollierte und keinen Zweifel am Ausgang des Spiels ließ. Als der Schiedsrichter die Partie in der 90. Minute abpfiff, stand es 2:0 für Olbendorf, ein verdienter Sieg, getragen von einer starken Teamleistung und einem herausragenden Mihovil Geljic.

II. Liga Süd: Olbendorf : Kukmirn - 2:0 (0:0)

85 Mihovil Geljic 2:0

58 Mihovil Geljic 1:0

Details

