ASV Tobaj setzt sich auswärts beim SV Neuberg souverän durch

Samstag, 18. Mai 2024

In der 27. Runde der II. Liga Süd standen sich SV Neuberg und ASV Tobaj gegenüber. Trotz einer ersatzgeschwächten Bank gelang es den Gästen aus Tobaj, einen 2:0-Sieg zu erlangen. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung, besonders Philipp Toth, der beide Tore für sein Team erzielte.

Eröffnung und erste Halbzeit - Tobaj dominiert

Das Spiel begann mit hohem Engagement beider Seiten. Schon in der ersten Minute nach dem Anpfiff wirkten beide Teams entschlossen, die Führung zu übernehmen. ASV Tobaj, trotz einiger wichtiger Ausfälle, zeigte früh im Spiel, dass sie hier nicht nur angetreten waren, um die Punkte kampflos abzugeben. In der 11. Minute hatten sie bereits eine riesige Möglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb. Tobaj konnte in der 26. Minute durch einen hervorragend ausgeführten Angriff in Führung gehen. Philipp Toth vollendete nach einer großartigen Vorarbeit von Jautz Julian zum 0:1, was die verdiente Führung für die Gäste bedeutete.

Neuberg antwortete mit weiteren Angriffsversuchen, und kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, hatten sie die Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen. Doch der Versuch wurde von Tobaj geklärt, und die Teams gingen mit einem 0:1 in die Pause.

Zweite Halbzeit - Tobaj sichert den Sieg

Nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität des Spiels hoch. Tobaj startete stark in die zweite Halbzeit, und bereits in der 48. Minute ergab sich eine große Chance, die Führung auszubauen, doch es blieb beim 0:1. Die Situation für Neuberg verschärfte sich in der 63. Minute, als Martin Halavuk die rote Karte sah und Neuberg fortan in Unterzahl spielen musste.

In der 72. Minute zeigte Tobaj erneut ihre Angriffsstärke, konnte jedoch die sich bietenden Chancen nicht verwerten. Der erlösende Moment kam dann in der 80. Minute, als Philipp Toth erneut ins Schwarze traf und das 0:2 für Tobaj markierte. Dieser "Doppelpack" von Toth sicherte den Gästen letztlich den Sieg. Neuberg hatte in der 90. Minute noch die Chance, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, doch der Lattentreffer verhinderte dies.

II. Liga Süd: Neuberg : ASV Tobaj - 0:2 (0:1)

80 Philipp Toth 0:2

26 Philipp Toth 0:1

