Olbendorf sichert sich Auswärtserfolg beim SV Eberau

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 19:30

In einer ereignisreichen Begegnung der 28. Runde der II. Liga Süd (BGLD) standen sich SV Eberau und Olbendorf gegenüber. Das Duell endete mit einem Sieg für die Gäste aus Olbendorf, die das Spiel mit 4:2 für sich entschieden.

Frühe Führung setzt Eberau unter Druck

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als Olbendorf in der 19. Minute durch Roko Prpic in Führung ging. Der frühe Treffer sorgte für einen Motivationsschub bei den Gästen, die nur drei Minuten später durch Thomas Holper auf 0:2 erhöhten. Eberau, etwas geschockt von den schnellen Gegentoren, versuchte, ins Spiel zu finden und hatte in der 32. Minute die große Chance auf den Anschlusstreffer, doch der Ball traf nur die Latte.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich ungünstig für Eberau, als Mihovil Geljic in der 55. Minute das 0:3 für Olbendorf erzielte. Die Hoffnungen auf eine Wende wurden schwächer, doch das Heimteam gab nicht auf. Ein nicht unwesentlicher Moment ereignete sich in der 67. Minute, als ein Eigentor von Thomas Nebl Eberau etwas Hoffnung gab und den Spielstand auf 1:3 verkürzte. Diese Hoffnung währte jedoch nicht lange, da Mislav Komorski in der 66. Minute den alten Abstand wiederherstellte und für Olbendorf zum 1:4 traf.

Eberau kämpft, Olbendorf behält die Oberhand

Trotz des deutlichen Rückstands zeigte Eberau Charakter und kämpfte weiter. Ihre Bemühungen wurden in der 76. Minute belohnt, als Stephan Josef Draxler den Ball im Netz von Olbendorf versenkte und auf 2:4 verkürzte. Trotz weiterer Anstrengungen gelang es dem Heimteam jedoch nicht, weitere Tore zu erzielen, und das Spiel endete mit einem 2:4-Sieg für Olbendorf.

II. Liga Süd: Eberau : Olbendorf - 2:4 (0:2)

76 Stephan Josef Draxler 2:4

67 Thomas Nebl 1:4

66 Eigentor durch Mislav Komorski 1:3

55 Mihovil Geljic 0:3

22 Thomas Holper 0:2

19 Roko Prpic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.