Klarer Heimsieg: SV Neuberg dominiert gegen ASV Sankt Martin/Raab

Spielberichte

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 21:05

In Runde 29 der II. Liga Süd (BGLD) triumphierte SV Marsch Neuberg deutlich mit 4:1 gegen ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab. Bereits in der ersten Halbzeit setzte SV Neuberg den Grundstein für den Sieg und ließ dem Gegner kaum eine Chance. Trotz einer kurzen Aufholjagd von ASV Sankt Martin/Raab in der zweiten Halbzeit konnte SV Neuberg das Spiel souverän für sich entscheiden.

Blitzstart für SV Neuberg

Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel angepfiffen, da gelang es SV Marsch Neuberg, die Weichen auf Sieg zu stellen. Bereits in der 7. Minute erzielte Sandro Csencsits das 1:0 für die Heimmannschaft. Der schnelle Führungstreffer gab den Spielern von Neuberg sichtlich Auftrieb, und sie setzten ASV Sankt Martin/Raab weiterhin unter Druck.

Nur wenige Minuten später, in der 14. Minute, baute Ivan Hajdic die Führung auf 2:0 aus. Ein weiterer Beweis für die frühe Dominanz von SV Neuberg, die dem Spiel ihren Stempel aufdrückten. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur Halbzeitpause bei diesem Stand.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause setzten beide Teams ihr Spiel fort, doch es war erneut SV Neuberg, die das nächste Tor erzielten. Dominko Draguljic köpfte in der 54. Minute zum 3:0 ein und besiegelte damit fast schon die Vorentscheidung. ASV Sankt Martin/Raab gab sich jedoch nicht geschlagen und versuchte, ins Spiel zurückzukommen.

In der 68. Minute gelang Nico Mayer der Anschlusstreffer zum 3:1. Doch SV Neuberg zeigte sich wenig beeindruckt und stellte nur wenige Minuten später den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Erneut war es Draguljic, der in der 81. Minute per Kopf zum 4:1 traf und damit endgültig den Deckel auf das Spiel machte.

II. Liga Süd: Neuberg : Sankt Martin/Raab - 4:1 (2:0)

81 Dominko Draguljic 4:1

68 Nico Mayer 3:1

54 Dominko Draguljic 3:0

14 Ivan Hajdic 2:0

7 Sandro Csencsits 1:0

