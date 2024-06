SV Mühlgraben gewinnt letztes Saisonheimspiel gegen SV Güssing

Spielberichte

Im Zuge der 29. Runde der II. Liga Süd (BGLD) setzte sich der SV Mühlgraben mit einem 2:0-Sieg gegen den SV Güssing durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgten zwei späte Treffer in den letzten 20 Minuten für die Entscheidung zugunsten des Heimteams. Trotz einiger Chancen in der ersten Hälfte blieben die Tore lange aus, bevor der SV Mühlgraben in der Schlussphase seine Klasse zeigte und den verdienten Sieg einfuhr.

Einige Chancen im ersten Spielabschnitt, aber keine Tore

Das Spiel begann mit dem Anstoß für SV Güssing, der in komplett roter Montur von rechts nach links spielte, während der SV Mühlgraben in Grün-Weiß von links nach rechts auflief. Die ersten Minuten waren geprägt von einem Abtasten beider Teams. Die erste halbe Stunde verlief ohne besondere Highlights.

In der 39. Minute gaben die Hausherren den ersten Torschuss ab. Kurz vor der Halbzeit, in der 44. Minute, konnte der SV Mühlgraben einen Freistoß herausholen, der jedoch nach einer Flanke in die Box abgeblockt wurde. Die erste Hälfte endete somit torlos.

Mühlgraben entscheidet Heimspiel mit zwei späten Treffern

Die zweite Halbzeit begann mit einem klaren Ziel für beide Teams: den ersten Treffer des Spiels zu erzielen. Der SV Mühlgraben setzte sich zunehmend in der Offensive durch und kam zu mehreren Gelegenheiten. In der 54. Minute gelang es den Gastgebern, einen Schuss aus der zweiten Reihe abzufeuern, jedoch stand ein eigener Spieler im Weg und verhinderte eine potenzielle Führung. Nur drei Minuten später, in der 57. Minute, verpasste der SV Mühlgraben eine weitere gute Chance, als ein Schuss knapp am Tor vorbeiging.

In der 62. Minute musste der Torwart von SV Güssing erneut eingreifen, als Prem einen starken Schuss abgab, der zum Eckball abgewehrt wurde. Doch die Gäste hatten auch ihre Momente: In der 67. Minute kitzelte ein gefährlicher Schuss den Pfosten des SV Mühlgraben, was den Gastgebern einen Schrecken einjagte.

Die Erlösung für die Heimfans kam schließlich in der 78. Minute. Nach einem Eckball wurde der Ball zunächst geblockt, doch Prem fasste sich ein Herz und donnerte aus etwa 20 Metern den Ball in die Maschen zur 1:0-Führung für den SV Mühlgraben. Die Führung brachte weiteren Schwung ins Spiel der Gastgeber, die in der 85. Minute fast das 2:0 erzielten, doch der Schuss von Bence wurde zunächst abgewehrt und der Nachschuss krachte nur an die Latte.

Die endgültige Entscheidung fiel in der Nachspielzeit. In der 90. Minute führte ein Einwurf zu einem Ball zu Glanz, der einen Traumpass auf Bence spielte. Dieser ließ sich die Chance nicht nehmen und schob trocken und eiskalt zum 2:0-Endstand ein. Kurz darauf, in der 94. Minute, pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und der SV Mühlgraben durfte sich über einen verdienten Sieg freuen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Sascha Knaus (7636 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Sascha Knaus mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.