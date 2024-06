Dominanter Auftritt: SV Rechnitz schlägt SV Kukmirn klar und deutlich

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 00:23

In einem einseitigen Spiel der II. Liga Süd (BGLD) sicherte sich der SV Rechnitz einen überzeugenden 5:1-Sieg gegen den SV Kukmirn. Das Heimteam zeigte von Beginn an eine beeindruckende Leistung und ließ den Gästen kaum Chancen. Pavel Usakov war der herausragende Akteur des Tages und trug maßgeblich zum klaren Sieg bei. Der SV Kukmirn konnte lediglich kurz vor Schluss einen Ehrentreffer erzielen.

Früher Führungstreffer ebnet Weg zum Heimerfolg

Das Spiel startete furios für den SV Rechnitz, der schon in der 5. Minute den ersten Treffer erzielte. Roland Milan Szanto traf nach einer schönen Kombination zum 1:0 und setzte damit früh ein Zeichen. Der SV Kukmirn hatte Mühe, ins Spiel zu finden, und kam nur selten in gefährliche Positionen.

Die Dominanz des Heimteams setzte sich auch in der Folge fort. In der 32. Minute war es erneut der SV Rechnitz, der das Netz zappeln ließ. Pavel Usakov erzielte sein erstes Tor des Tages und erhöhte auf 2:0. Die Gäste fanden keine Antwort auf das druckvolle Spiel der Hausherren und mussten in der 45. Minute einen weiteren Gegentreffer hinnehmen. Erneut war es Usakov, der traf und den Pausenstand von 3:0 herstellte.

Usakov glänzt weiter – Ehrentreffer für Kukmirn

Nach der Pause zeigte sich ein unverändertes Bild. Der SV Rechnitz dominierte weiter und ließ den SV Kukmirn kaum zur Entfaltung kommen. In der 59. Minute schnürte Usakov seinen Hattrick und erhöhte auf 4:0. Seine Torjägerqualitäten machten an diesem Tag den Unterschied aus und ließen den Gegner verzweifeln.

Der SV Kukmirn zeigte sich zwar bemüht, das Ergebnis zu korrigieren, doch die Defensivarbeit der Hausherren ließ kaum Lücken. In der 81. Minute setzte der SV Rechnitz noch einen drauf. Pavel Usakov traf erneut und machte seinen vierten Treffer des Tages perfekt. Das 5:0 war der endgültige Beweis für die Überlegenheit des Heimteams.

Kurz vor Schluss gelang dem SV Kukmirn dann doch noch ein Ehrentreffer. Daniel Fekete traf in der 83. Minute zum 5:1, was allerdings nur noch Ergebniskosmetik war. Die Partie endete schließlich mit diesem Spielstand, und der SV Rechnitz konnte einen verdienten Heimsieg feiern.

II. Liga Süd: Rechnitz : Kukmirn - 5:1 (3:0)

83 Daniel Fekete 5:1

81 Pavel Usakov 5:0

59 Pavel Usakov 4:0

45 Pavel Usakov 3:0

32 Pavel Usakov 2:0

5 Roland Milan Szanto 1:0

