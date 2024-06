Spannendes Duell zwischen ASKÖ Rotenturm und SC Grafenschachen endet 2:2

Spielberichte

In einem fesselnden Match der II. Liga Süd (BGLD) lieferten sich ASKÖ Rotenturm und SC Grafenschachen ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, das schließlich mit einem 2:2-Unentschieden endete. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Leistung, wobei die Gastgeber zunächst die Oberhand gewannen, bevor Grafenschachen eine starke Aufholjagd startete. Ein Last-Minute-Tor sicherte schließlich Rotenturm den verdienten Ausgleich.

Frühe Führung für Rotenturm in Halbzeit

Die Heimmannschaft übernahm früh die Kontrolle und drängte auf das erste Tor. Die Bemühungen zahlten sich bereits in der 22. Minute aus, als Jan Pascal Takacs für ASKÖ Rotenturm das 1:0 erzielte. Mit einem gut platzierten Schuss brachte er seine Mannschaft in Führung und setzte ein deutliches Zeichen.

Grafenschachen versuchte daraufhin, den Druck zu erhöhen, konnte jedoch bis zur Halbzeit keine wirklichen Chancen herausspielen. Rotenturm verteidigte geschickt und ließ wenig Raum für gefährliche Angriffe. Mit einer knappen Führung von 1:0 ging es in die Halbzeitpause.

Aufholjagd und Dramatik in der Schlussphase

Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich Grafenschachen entschlossen, das Spiel zu drehen. In der 55. Minute kam es jedoch zunächst zu einem Rückschlag für das Team. Thomas Simon, der Trainer von Grafenschachen, erhielt wegen wiederholter Kritik die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Trotz dieser Unannehmlichkeit blieb das Team fokussiert und kämpfte weiter.

Der Einsatz wurde in der 66. Minute belohnt, als Matthias Wenzl den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielte. Mit diesem Tor kehrte die Spannung ins Spiel zurück und Grafenschachen witterte seine Chance auf mehr. Das Spiel wurde zunehmend hitziger und beide Mannschaften schenkten sich nichts.

Nur 16 Minuten später, in der 82. Minute, gelang Dominik Schuh ein weiterer Treffer für Grafenschachen, der sein Team erstmals in Führung brachte. Mit dem 1:2 schien das Spiel zugunsten der Gäste entschieden, doch Rotenturm gab sich nicht geschlagen. In den letzten Minuten des Spiels warfen sie alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen.

Die Mühen wurden in der 87. Minute schließlich belohnt. Erik Csaba Burai erzielte das wichtige Tor zum 2:2 und sicherte seiner Mannschaft damit einen verdienten Punkt. Das Spiel endete mit diesem gerechten Unentschieden nach 90 intensiven Minuten, in denen beide Teams alles gaben.

II. Liga Süd: ASKÖ Rotenturm : Grafenschachen - 2:2 (1:0)

87 Erik Csaba Burai 2:2

82 Dominik Schuh 1:2

66 Matthias Wenzl 1:1

22 Jan Pascal Takacs 1:0

