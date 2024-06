SV Stegersbach sichert sich im Nachtrag drei Punkte gegen ASV Tobaj

Spielberichte

Dienstag, 04. Juni 2024

Im Zuge der 29. Runde der II. Liga Süd (BGLD) setzte sich der SV Stegersbach mit 4:2 gegen den ASV Tobaj durch. Die Zuschauer erlebten ein torreiches Spiel, das von vielen aufregenden Momenten und intensiven Zweikämpfen geprägt war. Bereits in der ersten Halbzeit konnten beide Teams ihr Offensivpotenzial unter Beweis stellen, doch am Ende war es der SV Stegersbach, der die Nase vorn hatte und sich wichtige drei Punkte sicherte.

Frühe Führung für Stegersbach sowie eine zur Pause

Das Spiel begann mit hohem Tempo. Die ersten Minuten gehörten dem ASV Tobaj, der in der 11. Minute seine erste gefährliche Aktion verzeichnete. Doch der SV Stegersbach ließ sich davon nicht beeindrucken und nutzte in der 15. Minute eine Chance zur frühen Führung. Nico Benkö war es, der nach einer Ecke per Kopfball zum 1:0 einnetzte.

Nur wenige Minuten später hatte Stegersbach die Möglichkeit, die Führung auszubauen. Ein Kopfball landete jedoch an der Latte, und im Gegenzug verpasste Stegersbach eine weitere Möglichkeit. Tobaj zeigte sich in dieser Phase ebenfalls gefährlich, doch erst in der 42. Minute gelang der Ausgleich. Philipp Toth nutzte eine Unachtsamkeit der Stegersbacher Abwehr und schoss zum 1:1 ein.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte der SV Stegersbach jedoch erneut in Führung gehen. Nach einem Konter traf Zsolt Balázs in der 45. Minute zum 2:1. Mit diesem Ergebnis gingen beide Teams in die Halbzeitpause.

Spannung bis zum Schluss mit besserem Ende für Stegersbach

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Tobaj war am Drücker und setzte die Stegersbacher Abwehr unter Druck.

Der SV Stegersbach nutzte diese Phase und baute seine Führung weiter aus. In der 80. Minute traf Zsolt Balázs erneut, diesmal zum 3:1. Der ASV Tobaj ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte weiter. In der 82. Minute erzielte Alexander Resner das vermeintliche 4:1, doch das Tor wurde aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

Nur sechs Minuten später machte Resner sein Tor aber doch und traf zum 4:1. In der 88. Minute gelang Tobaj noch ein Treffer zum 4:2 durch Julian Jautz-Lackner, doch mehr war für sie nicht mehr drin. In den letzten Minuten drängte Tobaj noch auf den Anschluss, hatte sogar eine Möglichkeit in der 90. Minute, doch es sollte nicht mehr reichen.

Nach 95 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie, und der SV Stegersbach durfte sich über einen verdienten 4:2-Sieg freuen. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, doch letztlich war Stegersbach das effektivere Team und sicherte sich die drei Punkte.

II. Liga Süd: Stegersbach : ASV Tobaj - 4:2 (2:1)

88 Julian Jautz-Lackner 4:2

82 Alexander Resner 4:1

80 Zsolt Balázs 3:1

47 Zsolt Balázs 2:1

42 Philipp Toth 1:1

15 Nico Benkö 1:0

