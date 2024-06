Heimsieg: Grafenschachen triumphiert über Sankt Martin/Raab

Spielberichte

Im Nachtrag der 28. Runde der II. Liga Süd (BGLD) konnte der SC Grafenschachen einen 2:0-Heimsieg gegen den ASV Sankt Martin/Raab einfahren. Die Partie begann mit hohem Tempo und bot den Zuschauern spannende Momente sowie zwei entscheidende Tore, die den Gastgebern die drei Punkte sicherten.

Führungstor mit dem Pausenpfiff

Mit dem Anpfiff in der ersten Minute startete das Duell zwischen dem SC Grafenschachen und dem ASV Sankt Martin/Raab. Beide Mannschaften begannen engagiert und versuchten, frühzeitig die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Die Gastgeber agierten offensiv und setzten die Gästeabwehr von Beginn an unter Druck. Es dauerte jedoch bis zur 45. Minute, bis die Bemühungen von Grafenschachen Früchte trugen. Michael Strobl nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Sankt Martin/Raab und erzielte mit einem präzisen Schuss das 1:0 für die Hausherren.

Unglückliches Eigentor bringt Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel versuchte der ASV Sankt Martin/Raab, den Rückstand aufzuholen und das Spiel noch zu drehen. Die Gäste drängten auf den Ausgleich, doch die Abwehr von Grafenschachen stand sicher und ließ nur wenige Chancen zu. In der 64. Minute ereignete sich dann ein unglücklicher Moment für die Gäste: Nikola Pomper unterlief ein Eigentor, wodurch der SC Grafenschachen auf 2:0 erhöhte. Dieser Treffer war ein harter Schlag für Sankt Martin/Raab, die in der Folgezeit keine nennenswerten Akzente mehr setzen konnten.

Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten mit einem verdienten 2:0-Sieg für den SC Grafenschachen. Die Gastgeber zeigten eine starke Mannschaftsleistung und nutzten ihre Chancen konsequent.

II. Liga Süd: Grafenschachen : Sankt Martin/Raab - 2:0 (1:0)

64 Eigentor durch Nikola Pomper 2:0

45 Michael Strobl 1:0

