SV Rechnitz bringt in Rotenturm 2:0-Führung nicht ins Ziel

Details Donnerstag, 06. Juni 2024 07:25

Ein packendes Spiel fand am Mittwochabend zwischen der ASKÖ Rotenturm und dem SV Rechnitz statt, das mit einem spannenden 2:2-Unentschieden endete. In der Partie aus der 28. Runde der II. Liga Süd erarbeiteten sich die Gäste eine frühe 2:0-Führung, doch im Duell zweier Nachbarn aus der unteren Hälfte der Tabelle machte Rotenturm den Rückstand in der Nachspielzeit wett und brachte einen Punkt ins Trockene.

Usakov bringt Gäste mit Doppelpack vermeintlich auf die Siegerstraße

Von Beginn an agierten beide Teams engagiert, doch es war Rechnitz, das zunächst die Oberhand gewann. In der 22. Minute gelang Pavel Usakov der erste Treffer für die Gäste, als der 22-Jährige nach einem präzisen Pass von Robin Gollerits in den Strafraum eindrang und mit dem Außenrist ins lange Eck traf. Der Jubel beim SV war groß und nur wenige Minuten später schlug Usakov erneut zu. Nach einem Doppelpass mit Roland Szanto konnte der Ungar seinen zweiten Versuch erfolgreich unter die Latte setzen.

Rotenturm versuchte, eine schnelle Antwort zu geben, und bekam in der 36. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Doch die Chance blieb ungenutzt, weil Erik Burai den Strafstoß drüber schoss.So blieb es bis zur Halbzeitpause beim 0:2.

Rotenturm mit Last-Minute-Ausgleich

Unverändert kehrten beide Mannschaften aus der Pause zurück, fest entschlossen, das Spielgeschehen zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Die Gastgeber setzten in der zweiten Halbzeit alles daran, den Rückstand wettzumachen. Die erste Chance hatten aber die Gäste, als Szanto auf der rechten Seite einen Verteidiger überlief und flankte, aber Nino Werderitsch den Ball knapp über den Kasten knallte. In der 63. Minute traf Burai nach einer Flanke aus kurzer Distanz nur die Latte.

Der Druck der Heimischen nahm weiter zu, und in der 65. Minute konnte Burai schließlich den Anschlusstreffer erzielen, als der 23-jährige Ungar das Leder aus kurzer Distanz ins Netz schoss, nachdem Gästegoalie Martin Wagner einen Distanzschuss nach vorne abprallen ließ. Nun war das Spiel wieder offen, und die Heimmannschaft witterte ihre Chance. Mehrere Schüsse, darunter ein kraftvoller Versuch von Jan Takacs in der 76. Minute und ein Fernschuss von Adam Horvath in der 81. Minute, wurden vom glänzend aufgelegten Rechnitzer Schlussmann pariert.

In der Schlussphase wurde es dramatisch. Ein direkter Freistoß von Horvath in der 91. Minute, der von die Mauer abgelenkt wurde, brachte schließlich den Ausgleichstreffer für die Rotenturmer. Beinahe hätten die Heimischen das Spiel sogar gedreht, doch nach einem erneuten Horvath-Freistoß konnte Keeper Wagner den Ball zur Ecke klären. Nach sechs Minuten Nachspielzeit endete die intensive und spannende Partie mit einem 2:2-Unentschieden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (26350 Bonuspunkte)

II. Liga Süd: ASKÖ Rotenturm : Rechnitz - 2:2 (0:2)

91 Adam Bendeguz Horvath 2:2

65 Erik Csaba Burai 1:2

26 Pavel Usakov 0:2

22 Pavel Usakov 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

