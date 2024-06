Kein Sieger bei SV Güssing und Olbendorf zum Saison-Kehraus

Spielberichte

Details Freitag, 07. Juni 2024 22:31

Das Aufeinandertreffen zwischen SV Güssing und Olbendorf in der II. Liga Süd (BGLD) endete mit einem aufregenden 2:2-Unentschieden. SV Güssing konnte durch ein spätes Tor von Márk Meskó gerade noch einen Punkt sichern. Die Zuschauer erlebten ein intensives Match, in dem beide Teams starke Momente hatten und bis zur letzten Minute kämpften. Nach einem Halbzeitstand von 1:0 für die Heimmannschaft konnten die Gäste das Spiel zwischenzeitlich drehen, bevor SV Güssing in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte.

Frühe Führung für SV Güssing hält bis zur Pause

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und schon in der 6. Minute konnte SV Güssing den ersten Treffer landen. Kristóf Németh war der Torschütze, der sein Team mit 1:0 in Führung brachte. Der frühe Treffer verlieh den Gastgebern zusätzliche Motivation und sie setzten Olbendorf weiterhin unter Druck. Es entwickelte sich ein Spiel mit guten Chancen auf beiden Seiten, was der Kommentar in der 45. Minute bestätigt: „Gute Chancen auf beide Seiten“.

Olbendorf dreht das Spiel, doch Ausgleich gelingt in der Nachspielzeit

Halbzeit zwei: In der 61. Minute gelang Olbendorf der Ausgleichstreffer durch Roko Prpic. Das Tor brachte frischen Wind in die Reihen der Gäste, die nun die Führung anstrebten. 20 Minuten später, in der 81. Minute, schaffte Mihovil Geljic das 1:2 für Olbendorf. Das Spiel schien zugunsten der Gäste gekippt zu sein, doch SV Güssing gab nicht auf.

Zwischenzeitlich zeigte der Torhüter von SV Güssing eine starke Leistung. In der 78. Minute wurde eine Glanzparade verzeichnet, die das Team im Spiel hielt. Auch eine gute Grätsche von Dominik Kienzl in der 75. Minute zeigte den Einsatzwillen der Heimmannschaft, die sich nicht kampflos geschlagen geben wollte.

Die Schlussphase des Spiels war besonders dramatisch. In der 90. Minute, in letzter Sekunde, erzielte Márk Meskó den Ausgleich zum 2:2 für SV Güssing.

Das 2:2-Unentschieden spiegelt den spannenden und hart umkämpften Verlauf des Spiels wider. Beide Teams zeigten starken Einsatz und sorgten für ein unterhaltsames Fußballspiel, das die Fans sicherlich in guter Erinnerung behalten werden.

II. Liga Süd: SV Güssing : Olbendorf - 2:2 (1:0)

92 Márk Meskó 2:2

81 Mihovil Geljic 1:2

61 Roko Prpic 1:1

6 Kristóf Németh 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.